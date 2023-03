"Nunca he confiado en él": Fiscal Barbosa sobre el comisionado de Paz, Danilo Rueda

En una entrevista radial en la que explicaba sus críticas a la reforma carcelaria, el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que no confía en el alto comisionado de paz, Danilo Rueda.



"No es que haya perdido la confianza en él, es que nunca he confiado", dijo Barbosa, que, en sus declaraciones a Blu Radio, señaló a Rueda de ser una rueda suelta en el Gobierno.



Dijo que por razones institucionales ha estado dispuesto a ayudarle al presidente Petro, pero recordó que situaciones como la ocurrida con el 'hijo de La Gata', que gracias a una solicitud del comisionado terminó recobrando la libertad, lo han hecho dudar del manejo que se ha dado a la Paz Total.



Lea aquí: "Lucha contra el narcotráfico se hace incautando, no filosofando": Fiscal Barbosa



"Hay algunos funcionarios que se sienten por encima del presidente de la República y eso me parece grave”, expresó.



Barbosa también criticó la inclusión en la reforma penitenciaria de un parágrafo que beneficiaría a los narcotraficantes, aunque reconoció la disposición del ministro de Justicia, Néstor Osuna, para revisar que no se abra un boquete en la lucha contra el narcotráfico.



“Por cuenta de una norma de beneficio de pequeños cultivadores, termina beneficiando no solamente a los cultivadores sino a los comercializadores… Es una legalización del narcotráfico por la puerta de atrás”, aseguró.



Barbosa aclaró que no se opone a dar un tratamiento más benévolo a pequeños cultivadores y reconoció que, incluso, votó a favor, aunque con algunos comentarios en el Consejo de política criminal.



“Creo en la justicia restaurativa y que se pueden lograr cosas interesantes, pero más allá de eso, es necesario advertir cuando aparecen esos parágrafos extraños dentro de los textos o cuando hay temas que no me parecen que estén. Ayer (miércoles) planteé siete u ocho temas en el Congreso que tienen que ver con despenalizaciones en Colombia, con beneficios a delincuentes de lesa humanidad”, mencionó el fiscal.