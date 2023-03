Day Vásquez dice que le advirtió al presidente Petro de los dineros que había recibido su hijo

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, asegura que el presidente sabía de los dineros que su hijo había recibido de narcotraficantes por una reunión que ella misma sostuvo con él hace veinte días.



En diálogo con Semana la joven afirmó que Nicolás Petro habría recibido $600 millones de pesos del condenado narcotraficante alias 'El Hombre Marlboro' y de un empresario de Cúcuta investigado por paramilitarismo, para la campaña presidencial de su padre.



"Siempre lo he dicho, fue a espaldas del presidente. El presidente no tenía ni idea de esto”, dijo Vásquez.



La joven reveló que sostuvo una reunión con el presidente Petro el pasado 1 de febrero en el Palacio de Nariño para advertirle de lo que había hecho su hijo.



"Estaba decepcionado porque él no sabía nada y él ya había tenido una conversación con Nicolás y Nicolás le había negado. Le negó absolutamente todo. Le dije: uno siempre debe escuchar la otra parte de la historia, y yo sí fui dispuesta a contarle absolutamente todo. Le conté todo. No le omití nada", afirmó Vásquez.