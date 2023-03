Expareja de Nicolás Petro recibirá protección de la Fiscalía tras polémicas declaraciones

Day Vásquez se encuentra en el ojo del huracán tras sus declaraciones contra su expareja, Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, en las que lo acusa de haber recibido dinero de narcotraficantes para la campaña de su padre.



En la mañana de este viernes 3 de marzo agentes del CTI de la Fiscalía se reunieron con la joven en su casa para evaluar su situación de seguridad, pues teme por su vida.



Le puede interesar: "No soy una mujer dolida": exesposa de Nicolás Petro responde a críticas tras sus declaraciones



Vásquez se encuentra reunida con la vicefiscal, Martha Mancera, y el director de la Fiscalía del Atlántico, Justino Hernández Murcia. La joven asegura que tiene pruebas contundentes y dice estar dispuesta a entregárselas a las autoridades para que realicen las respectivas investigaciones.



En diálogo con Semana, la mujer aseguró que Nicolás Petro recibió más de $600 millones de pesos de alias 'El Hombre Marlboro', reconocido narcotraficante actualmente condenado, y del hijo del empresario conocido como 'Turco Hilsaca', quien se ha enfrentado a investigaciones por presuntos vínculos con estructuras paramilitares.



Asimismo, afirmó que el dinero nunca llegó a la campaña y que el hijo del presidente se quedó con el dinero. Incluso reveló que, presuntamente, Nicolás Petro recibió una camioneta de un empresario de Cúcuta que financió la campaña.



Ante las acusaciones, Nicolás Petro tachó como desacierto las declaraciones de su expareja y solicitó una investigación a la Fiscalía por el daño a su honra y buen nombre.



Lea además: Procuraduría abrirá investigación preliminar a Nicolás Petro, luego de las acusaciones de su exesposa



"Aclaro que ni antes, ni después, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado a la "Paz Total". No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político personal o económico de ningún personaje cuestionable", escribió en un comunicado.



"Tomaré las acciones legales y jurídicas que sean pertinentes para esclarecer. Asimismo, me pongo en disposición de la Fiscalía General de la Nación en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones que se no se trata más que de ataque políticos y personales que buscan destruir no solo el trabajo político que vengo adelantando en el departamento del Atlántico, sino destruirme como persona", agregó.