Hermano del presidente Petro también se habría reunido con criminales en Medellín 

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, se habría reunido con grupos armados en un restaurante de Medellín antes de las elecciones de segunda vuelta del año pasado, justo cuando el ahora primer mandatario se jugaba el todo por el todo contra el santandereano Rodolfo Hernández.

Así lo dio a conocer Caracol Radio Medellín, tras precisar que el hermano del Presidente, además de verse envuelto en el escándalo en que resultó su visita a la cárcel La Picota durante la campaña para “conversar” con nueve presos, también habría sostenido reuniones con ilegales en la capital antioqueña.



Al parecer, el encuentro de Juan Fernando Petro habría tenido lugar el 7 de junio pasado, a una semana de la segunda vuelta. En un restaurante a las afueras de la ciudad, se habría encontrado con por lo menos 18 personas. Estas, dice la cadena radial, llegaron al lugar completamente armadas, con gafas y pelucas, tratando de ocultar su identidad.



El establecimiento comercial gozaría de reconocimiento en la ciudad y, según parece, no estaba prestando servicios al público en el momento en que tuvo lugar la referida reunión. Las cámaras de seguridad se habrían apagado previo al encuentro y el consumo se habría pagado en efectivo para no dejar rastro alguno.



Hasta el momento, el hermano del presidente no se ha pronunciado sobre el particular. Lo cierto es que la situación se suma a un engranaje de polémicas que este personaje ha protagonizado, a propósito de las negociaciones para la paz total, así como a los señalamientos que han trascendido respecto al supuesto aporte de dineros del exnarco Santa Lopesierra y del Turco Hilsaca a la campaña del ahora presidente a través de su hijo, Nicolás Petro.