"Digan de una vez que quieren sacarlos a todos de las cárceles": Fiscal Barbosa critica ley de sometimiento

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, lanzó de nuevo duras críticas y mostró su preocupación por la ley de sometimiento que fue radicada el miércoles, 15 de marzo, en el Congreso de la República.



El fiscal afirmó que esta ley de sometimiento podría afectar la separación de poderes y la administración de justicia en el país. "Este es un caso en donde es necesario garantizar que haya seguridad jurídica en Colombia", afirmó el Fiscal, en diálogo con Mañanas Blu.



Barbosa cuestionó, entre otras cosas, que la ley obligue a la Fiscalía a entregar información clasificada al comisionado de Paz y advirtió que el Gobierno quiere disfrazar de proceso de paz un proceso de sometimiento.



De igual forma, Barbosa criticó que esta ley obligue a la Fiscalía a entregar información a la oficina del alto comisionado para la Paz sobre indagaciones contra criminales de alto impacto.



"Quieren abrir un boquete y convertir el principio de oportunidad en un indulto y asimilar un proceso de paz a un proceso de sometimiento. (…) El artículo 29 dice que la Fiscalía está obligada, en la etapa de acercamiento, conversación y términos de sujeción, la Fiscalía aportará información a la oficina del alto comisionado para la Paz sobre indagaciones, investigaciones y procesos penales en curso contra los integrantes de la estructura armada organizada del crimen de alto impacto. ¿De dónde acá creen que la fiscalía hace parte de la rama ejecutiva del poder público?", dijo el fiscal en Blu Radio.



Además, Barbosa también dijo que si lo que el Gobierno quería era solo sacar a los narcotraficantes de las cárceles, que "lo digan de una vez" y se haga un "jubileo" en el Congreso.



"Digan de una vez que quieren sacarlos a todos de las cárceles y de una vez entonces que hagan un jubileo en el Congreso de la República y que enfrentemos el debate de esa manera en el país y listo y no hay ningún problema".



Por otro lado, el fiscal Barbosa dijo que si esta ley de sometimiento era aprobada por los congresistas, no se quedara "quieto" y llevará el caso a la Corte Constitucional.



"Yo no me voy a quedar quieto dejando como el país se va desmoronando. Hay una serie de elementos que sí me permiten decir que hay una posible afectación a la separación de poderes, a una afectación a la administración de justicia y que, por supuesto, eso va en contravía de la Constitución. Lo que está ocurriendo es que, si esto llega a pasar en el Congreso, estaríamos ad portas del Estado de derecho. No me voy a quedar quieto y dejar que el país se desmorone", concluyó.