Las fuertes críticas de las procuradora Cabello a la Ley de Sometimiento: "Favorece a los victimarios"

Luego de la radicación en el Congreso de la República de la ley de sometimiento a bandas criminales propuesto por el Ministerio de justicia, la procuradora Margarita Cabello lanzó fuertes críticas al proyecto.



Inicialmente, la jefe del Ministerio Público mostró su desacuerdo al proyecto, porque, a su parecer, este articulado beneficia a los victimarios sin pensar en las víctimas.



"Nuestra visión es que el proyecto de ley no establece unos mecanismos claros que aseguren los derechos de las víctimas. Hay una serie de ordenamientos que, en vez de proteger a las víctimas, las afecta muchísimo más y les desconoce sus derechos”, expresó.



La procuradora fue más lejos en lo que respecta al proyecto, pues además aseguró que el proyecto radicado tiene un ‘mico’, que calificó como peligroso, pues deja abierta la posibilidad de que las bandas criminales hagan pactos a su favor para la sujeción a la justicia.



“Me parece muy peligroso que dejen esa amplitud de poder hacer conversaciones con integrantes de esas organizaciones para hacer esas fórmulas y lograr la sujeción, porque ahí podía entrar por esa línea cualquier cosa. Yo diría que eso sería una especie de mico, porque le da una apertura para que se puedan dar esas condiciones entre las partes, cuando realmente las condiciones están establecidas por la ley y no acordadas por las partes”.



Y aseguró con preocupación: “¿Qué podrán acordar estos grupos criminales para sujetarse con el gobierno? ¿Qué les elimine la extradición o que no se las de, o de cualquier otra figura demasiado peligrosa para un procedimiento de sujeción de estos actores?”.



La procuradora expresó que existe la posibilidad que personas quienes cometieron actividades delictivas como masacres o asesinatos a lideres sociales puedan tener cero penas.



Y Finalmente, dejó claro que está en contra del proyecto, al asegurar que la iniciativa no cuenta con una adecuada exposición de motivos que, en su opinión, “es importante que haya una explicación previa antes de realizar un proyecto de ley que se explique con estadísticas el porqué de este proyecto”.