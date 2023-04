Canciller Leyva sugirió crear comisión que investigue el entrampamiento en el acuerdo de paz

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, participó en el Consejo de Seguridad de la ONU en Estados Unidos, y allí realizó nuevamente un llamado a investigar lo que según él fue un entrampamiento al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las antiguas Farc.



“La Jurisdicción Especial para la Paz presentó una denuncia penal contra antiguos funcionarios de la Fiscalía General por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento del material probatorio en el 2018 durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del exlíder de Farc EP Seuxis Pausias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich y quien volvió a las armas”, afirmó Leyva.



Y reiteró: “Algunos hemos considerado que lo que se busco fue un entrampamiento a la JEP, por eso siento como mi obligación llamar la atención del Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz”.



Por tal motivo, el canciller propuso ante la ONU la creación de una comisión internacional que se encargue de investigar el supuesto entrampamiento que se le hizo al acuerdo de paz.



“Después de reflexionarlo veremos si es conducente la creación de una comisión internacional de investigación de las Naciones Unidas, las comisiones de investigación y las misiones de determinación de los hechos se han implementado con el fin de investigar alegaciones de violaciones del Derecho Internacional”, expresó el canciller.



Leyva aseguró que esta comisión determinará si las denuncias que se han realizado y si supuestas pruebas del entrampamiento son certeras y se comprueban.



“Como consecuencia de la creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectado en proceso de paz mediante el entrampamiento realizado por extraños (…) se hace necesaria la creación de una comisión internacional de investigación o grupo de expertos independientes”, explicó Leyva.



El canciller también destacó el modelo que ha sido Colombia ante el mundo frente al acuerdo de paz.



“Que bien para mi patria poder ser modelo en tan histórico momento ya que lo que nos congrega una vez más es la demostración palpable que desde mi terruño y desde acá mismo el diálogo y la paz son la victoria, no es la guerra”, explicó Leyva.



También reiteró el propósito del Gobierno de buscar la paz total: “El diálogo y la paz son la victoria, no la guerra. Es todo esto lo que ha llamado la atención del presidente Petro, quien fuera un alzado en armas hace muchos años, como lo fue Rodrigo Londoño, y quien se acogiera la Constitución de 1991, a todas sus reglas y atreves de los mecanismos allí consagrados”.



Ante el plenario de la ONU, en una intervención virtual participó el excomandante de las Farc y ahora líder del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, quien hizo un llamado para continuar con la implementación del acuerdo, además de destacar la voluntad y disposición del actual Gobierno.



“Es ostensible en nuestro país la desprotección a líderes y lideresas sociales, que caen asesinados permanentemente por esos grupos, como somos víctimas también los firmantes de paz, todo lo cual constituye una flagrante violación de las garantías a la vida y la seguridad pactadas en el punto tres del acuerdo”, expresó Londoño.



Y reiteró: “Acudimos por ello hoy, esperanzados, a esta sesión del Consejo de Seguridad. Sabemos que un espaldarazo de su parte al gobierno actual, en su propósito de cumplir integralmente el acuerdo, tendrá efectos multiplicadores muy superiores a los del pasado reciente”.



El líder de Comunes también hizo un llamado y cuestionó la poca implementación que, a su percepción, hizo el Gobierno del expresidente Iván Duque, hecho que también fue cuestionado por el mismo presidente Gustavo Petro en la presente semana.



“Reconocemos una y otra vez que, si no hubiera sido por el apoyo de la comunidad internacional, en particular por las Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad y su Misión en Colombia, que constantemente movieron al Gobierno de lván Duque a tomarse en serio el acuerdo de paz y a implementar algunos de sus aspectos, el esfuerzo de alcanzar una solución política a la confrontación con nosotros hubiera podido fracasar”, expresó Londoño.



Por su parte, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, afirmó: “Luego de seis décadas de conflicto, no es con más derramamiento de sangre entre colombianos como se crea un ambiente propicio para la paz. Insto a todos los actores armados ilegales a no desaprovechar oportunidad que supone la audaz apuesta de búsqueda de la paz por vía del diálogo”.