Conservadores dicen que el Gobierno rechazó la mayoría de sus proposiciones a la reforma a la salud

Un nuevo revés sufrió este medio día la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, cuando el Ministerio de Salud informó a los partido Liberal, Conservador y La U, que rechaza la mayoría de las 133 propuestas modificatorias que entregaron para ser incorporadas en la ponencia para primer debate.



De acuerdo con el presidente del conservatismo, senador Efraín Cepeda, “el Ministerio de Salud envió comentarios sobre las 133 proposiciones, esos los remitimos de inmediato a nuestros técnicos para que los estudiaran y luego ellos expresaron que ya los habían estudiado".



Y agregó que: "Nos acabamos de reunir los tres presidentes de los partidos, Partido Conservador, Partido Liberal y Partido de La U y el balance es el siguiente: del total de las proposiciones, solo acogen el 27%, rechazan el 73% y de las prioritarias que son el modelo mixto, la libre escogencia, gestoras de salud y vida haciendo auditorias acogen solo 19 de 95, menos del 20%”.



Precisó además que “si esas condiciones persisten el martes, el Partido Conservador votará negativo el proyecto a la ponencia radicada producto de la reforma presentada por el Gobierno”, incluso sostuvo que “me negué a asistir a una reunión de las 02:00 p.m., no vuelvo a asistir a más reuniones, para qué con el 20% de acogida, se notificará al Ministerio que no lo vamos a votar en caso de que ellos persistan en esa postura, deben acogerlas de otra manera o no hay votos”.