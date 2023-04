Presidente de la Cámara no descarta denuncia contra  representante Uscátegui por asonada

El presidente de la Cámara, David Racero, no descartó que denuncie penalmente a su colega, Jose Jaime Uscátegui (Centro Democrático), quien el miércoles intentó entrar por la fuerza y con otras personas a la plenaria de la corporación a realizar una protesta.



“Lo que me han dicho los abogados es lo hecho por el representante Uscátegui podría ser un delito penal, asonada porque quiso entrar de forma violenta, poniendo en riesgo la vida de los congresistas, al menos dos ministros y el personal administrativo de la Cámara”, declaró a los medios el presidente Racero.



Precisó además que por los hechos protagonizados, pedirá a la Comisión de Ética de la Cámara que lo investigue con el propósito de evaluar si tendría algún tipo de sanción. De la misma forma pedirá a la Procuraduría General de la Nación que le investigue.



Uscátegui, junto a su hermano, Julián Uscátegui, edil de Usaquén y una decena de personas, intentaron ingresar al Salón Elíptica en donde se adelantaba la moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva, y según el lo hizo porque Racero no les dejó estar en las barras para seguir el debate.



Este jueves Racero previamente había dicho que “recopilamos todos los videos y testimonios del día de ayer. El intento de toma violenta por parte de alrededor de 35 personas motivadas por el representante Uscátegui y su hermano del salón de la Cámara de Representantes en plena plenaria tiene repercusiones penales”.