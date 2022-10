Así serán las protestas contra Petro y Ospina este sábado en Cali

“El objetivo de esta marcha es seguir en manifestación permanente en contra de las propuestas, decisiones y reformas propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro”, señaló Alejandra Cifuentes, integrante del comité organizador de la marcha que se realizará mañana sábado en Cali.



El recorrido iniciará a las 10:00 a.m. en el Museo La Tertulia y finalizará en la Plazoleta Jairo Varela, en donde se hará un plantón.



El comité organizador de la jornada está conformado por varios gremios, líderes, la reserva de la Fuerza Pública en la ciudad, empresarios, tenderos y comerciantes, además de algunos políticos, según explicó la vocera.



“Esto es una iniciativa cívica y empresarial, que son quienes principalmente se ven afectados por todas las decisiones que está tomando el Gobierno Nacional, especialmente por la reforma tributaria”, explicó Cifuentes.



La organizadora de la protesta indicó que hay molestia desde varios sectores porque en un principio el Presidente había expresado su intención de favorecer a las clases populares, pero sus reformas “van en contra de sus propuestas de campaña”.



Y agregó que “las designaciones en su gabinete han demostrado una baja capacidad de gestión y de gobernabilidad, por lo que esperamos que podamos ser cada vez más las personas las que salgamos a defender el país, pero sobre todo nuestra democracia y libertad”.



Pero la marcha también será aprovechada para rechazar los recientes escándalos por corrupción adjudicados al Alcalde de Cali: “Esta es una oportunidad para decirles a la Procuraduría y a la Contraloría que el proceso en contra de Jorge Iván Ospina no puede quedarse engavetado, ni en silencio”, dijo Cifuentes.



Las manifestaciones de mañana no solo tendrán lugar en Cali, sino que se también se harán en ciudades como Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.



“Quiero invitar a todos los caleños, especialmente a las personas que hoy están preocupadas por sus empresas, emprendimientos y comercios, para que nos acompañen. Queremos que sepan que Colombia tiene dolientes”, añadió la vocera.



El próximo 29 de octubre también se llevará a cabo una manifestación en contra del Gobierno Petro en la capital del país.