Finalizó operativo de desalojo a 300 techos en el sector de Cauquita, oriente de Cali

Alrededor de 300 techos, ubicados en el predio Cauquita, en el corregimiento de Navarro, fueron destruidos en los últimos dos días por el Distrito, en medio de las labores de desalojo de este terreno.



Según la caracterización de la Secretaría de Vivienda de Cali, había 287 personas ocupando ilegalmente el predio. Se evidenció que un 12% de los jefes de hogar, que estaban en esta zona, son adultos mayores, los cuales argumentaron que se asentaron en el lugar por que no tenían vivienda.



También se determinó que vivían en el sector 184 infantes y adolescentes. De acuerdo con el balance de la Secretaría de Gobierno, en 15 días se recuperaron alrededor de 50 hectáreas en Navarro, que habían sido ocupadas por más de 1500 personas, desde hace más de un año.



Algunas de las personas desalojadas aceptaron ir a albergues dispuestos por la Alcaldía, de manera temporal, mientras encuentran otras salidas. Se estima que hay alrededor de 90 personas entre niños, mujeres y adultos mayores en estos espacios.



“Nos vinimos de Buenaventura pensando que acá podíamos tener un futuro y llegamos a esta zona, ahora estamos en la calle, pensé que nos iban a reubicar y no fue así, no sé que voy a hacer”, dijo Augusta Minota, una de las madres jefes de hogar que fue desalojada este jueves.



Asimismo, contó Javier Valencia, un joven de 25 años, que tuvo que salir de su pueblo natal en el Pacífico hace varios años por la violencia, luego vivió en Buenaventura, de donde salió desplazado y ahora fue desalojado de Navarro. “Pido un apoyo para mi familia, vivo con mi mamá, hija y sobrinos, no sabemos qué hacer”, comentó.



Cesar Lemos, subsecretario de Servicios de Acceso a la Justicia, explicó que la Personería hizo un recorrido por todo el predio desalojado identificando a las personas sujetas de albergues o ayuda por parte del Estado para garantizar los derechos.



“Hay disponibilidad de albergues y están siendo usados por las familias, previa activación de la ruta por parte de la Personería y con acompañamiento de las Secretarías de Vivienda y Bienestar Social. También se cuenta con la presencia del ICBF para garantizar los derechos de menores “, dijo.



Pese a la actuación de la Alcaldía, para recuperar varios predios invadidos, el concejal Roberto Rodríguez afirmó que en Cali hay identificadas 70 invasiones que han ido consolidándose con el tiempo debido a la falta de operatividad del gobierno.



“No se entiende como en el oriente se dejó avanzar la invasión en la Hacienda Aldovea casi en dos años y ahora más de 2 mil familias fueron desalojadas. Lo mismo ocurrió con la zona de Cauquita Villa Mercedes, donde también fueron expuestos a la intemperie muchas personas tras ser engañados por invasores profesionales”, dijo Ortiz quien solicitó garantizar los derechos humanos para esas familias.



Agregó que así como se hicieron los desalojos en el oriente, es necesario que se recuperen los terrenos en el cerro de Cristo Rey donde asegura se venden lotes a $40 millones, mientras la Administración hace una inversión millonaria en un gran parque. “Que nos informen cuántos planes de vivienda tiene dispuestos la Secretaría de Vivienda para ser ofertados a estas familias de escasos recursos”.