Alza del dólar obliga a ciudadanos a abandonar el sueño de tener casa propia: Álvaro Uribe

El alza del dólar ha causado conmoción en varios los sectores económicos y políticos del país. Ante este acontecimiento, el ex presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de Instagram expresó su preocupación afirmando que esto podría traer graves consecuencias para los colombianos.



“El alza del dólar obliga a muchos ciudadanos a abandonar el sueño de tener casa propia porque les aumentaron el precio; a desistir de ahorrar para un plan de vacaciones; a no comprar una tableta que el hijo necesita para la universidad”, afirmó el ex presidente.



Lea además: "Aumento de cultivos ilícitos muestra fracaso de la guerra contra las drogas": MinJusticia

Cabe mencionar que el dólar en Colombia registró por primera vez en la historia del país una subida de $4.900. El incremento se registró en la mañana de este jueves, pues en los primeros minutos de la jornada bursátil, en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la divisa se negocia por encima de ese valor.Algo que nunca antes había sucedido en Colombia, pues cada vez más el dólar se acerca a los $5.000.



Lea también: Colombia alcanzó cifra récord en cultivos ilícitos de coca: aumentaron en un 43%



Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aseguró que en lo corrido del segundo semestre de este 2022 la depreciación promedio ha sido de 5,4 %, en Colombia, en el mismo periodo, ha sido del 12, 8 %, es decir, más del doble que otras regiones. Sin embargo,subrayó que esto “no es un nuevo”, pues el país ya venía aumentando “su riesgo”, lo que juega en contra para la moneda.



“Hay una depreciación de las monedas frente al dólar que está afectado por todo lo que está pasando a nivel internacional. Es decir, los factores externos, indudablemente, sí están jugando un rol en este comportamiento, como la incertidumbre y el temor a una recesión en Estados Unidos y países de Europa”, agregó.