Colombia alcanzó cifra récord en cultivos ilícitos de coca: aumentaron en un 43%

La ONU presentó este martes el informe anual de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, en el que se reporta un aumento del 43% en el número de hectáreas de cultivos de coca frente a las registradas en 2021, llegando así a un total de 204 mil hectáreas, la mayor registrada en la historia.



El informe también expone que las regiones más afectadas por este incremento son: Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Putumayo. En total, dicho aumento representa un total de más de 204 mil hectáreas.



La cifra refleja los pocos avances en la lucha contra los cultivos de uso ilícito, porque al comparar, por ejemplo, con 2012, eran 48 mil hectáreas totales que había en el país.



Además, cabe recordar que el presidente Iván Duque recibió 230 mil hectáreas del Gobierno Santos que fue cuando Colombia vivió cifras significativas de cultivos ilícitos por cuenta del acuerdo de paz de La Habana.

El potencial de producción es de 1400 toneladas de clorhidrato de cocaína que mantiene con tendencia al incremento, una situación que viene consolidándose desde 2014, confirmó Candice Welsh, directora regional de la UNODC para la región andina.

“La conformación de enclaves productivos se consolida como una de las estrategias más frecuentes de grupos al margen de la ley para la generación de rentas que facilitan su accionar ilícito. Los datos muestran que los cultivos de coca se siguen localizando en los mismos territorios con condiciones de vulnerabilidad. Solo el 63% de cultivos ilícitos está en tres departamentos, Nariño, Putumayo y Norte de Santander”, dijo Welsh.



Así también, señaló que hay 10 departamentos altamente afectados por esta situación, hecho que obliga a que cada territorio cuente con acciones diferenciadas para afrontar el tema.

Por otro lado, frente a la erradicación forzada, el pasado 23 de septiembre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, expresó que seguía este proyecto sigue firme y no se suspendería hasta que no se consoliden los diálogos con las estructuras armadas, en busca de la paz total.



La erradicación forzada no se ha levantado, pero entrados en conversaciones, en esos diálogos, que ya ha adelantado en varias partes el ministro del Interior, con la ministra de Agricultura, entonces la erradicación forzada se suspende”, aseguró Velásquez.