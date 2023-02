¿Se salvará el MÍO?

Esta semana que concluye el Concejo de Cali aprobó el acuerdo 180, que autoriza a la Administración Municipal a invertir $1,3 billones para ‘salvar’ el sistema de transporte de la ciudad, el MÍO, de la crisis en la que se encuentra inmerso. Crisis que parece haberse vuelto crónica.



El proyecto aprobado consta de 38 artículos, de los cuales cinco tuvieron modificaciones frente a la iniciativa presentada originalmente al Cabildo. Con esta aprobación, la Alcaldía quedó facultada para pignorar los ingresos de la sobretasa a la gasolina hasta el 2045, recursos que serán utilizados, en buena parte, para la compra de buses.



Cinco de los 19 concejales que votaron el proyecto lo hicieron de forma negativa. La cabildante Ana Erazo, justificó su voto negativo con el argumento de que “es más una inyección de capital para operar parcialmente, pero no una solución estructural al sistema”. Otro de los miembros del Concejo que votó ‘no’ al proyecto fue Tania Hernández, quien manifestó que “el camino para salvar, recuperar y transformar el al MÍO no puede pasar por endeudarlo más”.



Pero quien rechazó en tono más vehemente la aprobación del acuerdo fue Roberto Ortiz quien señaló que “querer arreglar el problema del déficit de la tarifa del sistema comprando más buses sin que la Administración tenga el conocimiento de la operación de este negocio de transporte es como tratar de apagar un fuego con gasolina”. Ortiz también expresó que es absurdo que el Municipio se embarque en la compra de buses y que invierta millonarios recursos en ello, cuando en los parqueaderos de los operadores del MÍO hay 200 vehículos que con una inversión de unos $20.000 millones pueden volver a entrar en operación. Pero el concejal fue más allá y cuestionó que se le entreguen recursos millonarios “al Alcalde más cuestionado del país, a pocos meses de terminar su mandato”.



A los reparos formulados por los concejales hay que sumar el hecho preocupante de que, como ocurrió con el empréstito de $650.000 millones, el acuerdo 180 no cuenta con los estudios técnicos y financieros necesarios para garantizar que estos dineros se destinen a paliar los problemas que llevaron a la crisis el sistema de transporte.



Una pregunta responsable que surge es si el Municipio debe seguir invirtiendo millonarios recursos de los caleños en un sistema que apenas transporta 200.000 pasajeros al día y cuando el mercado potencial del MÍO ya ha encontrado otras fórmulas para movilizarse. Pero más allá de esa realidad, la forma improvisada en que la Administración concibió el acuerdo 180 y la precipitación con la que el Concejo lo aprobó, generan dudas sobre la destinación de recursos, que implican que la ciudad se prive de una de sus rentas más importantes por más de 20 años.



Más interrogantes que certezas genera este acuerdo 180, no solo por la falta de estudios para la inversión de los recursos, sino porque lo promovió un gobierno municipal que durante tres años estuvo de espaldas al problema del MÍO y que se ha caracterizado por la poca claridad en el manejo de los recursos públicos.