Y Trump salió a contarnos sus memorias

Noviembre 10, 2020 - 11:45 p. m. 2020-11-10 Por: Poncho Rentería

No hubo los disturbios y los incendios que el periodismo desde USA anunciaba. Fallaron como siempre las encuestas. Muchas mentiritas lanzaron desde los informativos los últimos 80 días para debilitar a Trump. Atérrense: ese pelietas logró 70 millones de votantes-amigos que hicieron cola en el frío para darle el voto.



No es Donald Trump un cobardón que llora la derrota. Es vanidoso y no la acepta. Pide revisión de los votos, pero sin mostrar pruebas del posible fraude. Ante los malos datos electorales Trump madrugó el domingo a jugar golf en Washington, cuentan que jugó 18 hoyos con la misma habilidad de un Camilo Villegas o del mágico José Garrido. Donald Trump tiene al periodismo mundial en suspenso, el que consiga entrevistarlo, pasa a la historia.



Trump es sobradón como esos muchachones malcriados que ostentan millones, auto descapotable y no respetan los semáforos. Por eso goza la madre de las pataletas. Imagino que alguien desde su cerebro le grita:

“No Donald, no te rindas, no aceptes el tramposo triunfo de ese dormilón, sigue tu batalla Donald Trump”. Ese mensaje le ronda por su mente al esposo de la guapísima Melania y padre de la rutilante Ivanka y se lo creyó enterito. Chau mister Trump, dedíquese al golf en su campo propio y a dictarle sus recuerdos y memorias al periodista amigo que se ganará fortunas al publicarlas, contará secretos, impertinencias y madrazos.



Hablando de derrotas duelen mucho las políticas y muchísimas las del fútbol. Piqué el marido de Shakira es un astro futbolero, catalán al ciento por ciento y activista por la Cataluña independiente de España. Pero Piqué es desafiante y ha dicho 27 veces por la televisión española que la gran felicidad de su vida es ver que derrotan al Real Madrid, el eterno rival del Barcelona de Piqué.



Como el fútbol opaca la política electorera, salgo de afán a la televisión porque voy a grabar mi espacio televisivo y, recordando a Pardo-Llada, haré una apología con sonido de gong para la selección que pasado mañana en Barranquilla juega contra Uruguay. Que lo sepan James, Cuadrado, Mina y Falcao: esa victoria es un delicioso regalo al país y deben ganar. Según Julián Vernaza Alhach, con esa victoria dichosos nos olvidaremos de la pandemia durante cinco días y colorín colorado.