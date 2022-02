Y su santidad quedó fatal

Febrero 08, 2022 - 11:45 p. m.

2022-02-08

Por:

Poncho Rentería

Lo más excitante de esta campaña electoral es que Su Santidad el Papa argentino se la jugó por Gustavo Petro, lo invitó a Roma pisoteando el protocolo que dice ‘Solo recibirá a jefes de estado, no a candidatos’. Lo hizo Su Santidad y quedó fatal, pero a él, gran líder mundial, no lo esculca ni la JEP ni la Fifa ni mi candidato Enrique Peñalosa ni los Galán ni Íngrid Betancourt…



Aíida Merlano es personaje y acusa al presidenciable Alex Char. Ella de sencilla repartidora de votos en las marchas politiqueras, aprendió las trampas electoreras costeñas y hace tres años consiguió 73.000 votos y fue elegida senadora. Eso le trajo un problemón: los magistrados, por eso hizo trampas, le quitaron la curul, la enviaron a la cárcel. Luego logró una fuga de película, saltó de un tercer piso a una moto veloz y siguió hacia Venezuela. Allá es una heroína para Nico Maduro que ordenó darle tratamiento VIP, allá les sirve para insultos a Iván Duque y al expresidente Uribe.



En campaña electoral esculcan las alcobas de los políticos. No debe el periodismo entrometer en asuntos íntimos, al coquetísimo Bill Clinton siendo presidente lo humillaron por un noviazgo ligero, un juez morboso casi lo saca de la presidencia a zapatazos. Al furioso Donald Trump en USA le sacaron a bailar cuatro examantes y tenía fama de asexuado.

Vainas de la política donde abunda la zancadilla.



Colombia en campaña electoral. Petro, en Roma, gracias a Su Santidad, tendrá el voto de 47 seminaristas de Riohacha y de las 37 señoras de la ‘Liga católica de la decencia’ de El Retiro Antioquia. Otro beneficio:

Gustavo Petro tendrá votos en el Jockey Club de Bogotá y en el Country de Barranquilla porque volvió de Roma con bendición papal.



Petro le regaló a Su Santidad una hamaca guajira. Deben impedir que Su Santidad haciendo siesta se caiga de esa hamaca y tenga fractura de cadera. Revisen bien las puntillas porque culparían del accidente al presidente Duque, a la senadora Cabal o al expresidente Uribe. Buenas buenas, la campaña electoral debe discutir sobre las 15.000 camionetas blindadas hoy solicitadas, que se sumarían a las 9.500 que protegen a los señorones VIP. Eso nos cuesta millonadas. Que opinen de esos gastos multimillonarios los presidenciables, digo mi candidato Enrique Peñalosa, y colorín colorao.

