Y llegamos a un tonto paro

Abril 27, 2021 - 11:45 p. m.

2021-04-27

Por:

Poncho Rentería

Eso me comentó un amigo empresario constructor en Bogotá sobre el ‘Paro Nacional’. Dejo que ustedes califiquen esa protesta-paro de hoy contra Duque y su gobierno al que sus críticos llaman “dictadura”. Gran ‘pifia’ de los dirigentes sindicales, universitarios y la ultra izquierda electoral al empujar un paro nacional en plena pandemia y con un desempleo del 16% creciendo. Allí están derrochando infantilismo político, es un paro nacional dañino en grave crisis sanitaria. Ojalá que los encapuchados que lanzan a la Policía papas-bomba no aparezcan mañana con torpezas, las que desacreditan su protesta. Punto.



Diaria discusión sobre reforma tributaria y escucho mucha palabrería tonta. Si los bacteriólogos opinan menos sobre impuestos y lo hacen los economistas serios, avanzamos. Si los banqueros de Nueva York le prestan a Colombia treinta mil millones de dólares, debe pagarlos en cinco años con plata, no con sonrisas, bambucos y boleros, es tonto creer que los banqueros prestan sin asegurarse el pago. No son filántropos, no regalan.



El presidente Iván Duque y sus ministros prometen austeridad oficial pero teórica. Que suspendan cuatro mil camionetas blindadas de las 8700 en que ruedan con los señorones ‘VIP’; que suspendan 400 corbatas millonarias en el Legislativo, 977 en el poder Judicial y 385 en el Ejército. A suspender miles de carros oficiales que son un despilfarro y, por favor, no más lujosos libros repletos de fotos de alcaldes y gobernadores vanidosos. Punto.



País exótico el nuestro, la Alcaldesa de Bogotá que ya comenzó su campaña electoral presidencial 2026 dio permisos a los líderes del ‘paro-combativo’ de hoy a sabiendas que bloquearán Transmilenio y tendremos “la madre de los trancones”. Grave error. Hoy las clases populares pasarán amarguras para llegar al trabajo y para regresar a su casa a pie en la noche. Punto.



Del fatigante ‘round’ Magistrados vs. Álvaro Uribe sé poco, lo abandoné cuando se probaron burdas chuzadas al celular del expresidente.

Aleluya, quedó libre el expresidente Lula Da Silva, su proceso, según dos exmagistrados brasileños, fue burdo con rabias vengativas.



Pasado este paro, volveremos a los escándalos de doña Edelmira, Odebrecht, la pandemia y los impuestos, ese coctel sabotea a qienes quieren trabajar, trabajar y trabajar. Aterricemos, del cielo no caen frutas ni lentejas, sólo promesas de ir al cielo-paraíso, es una bonita oferta pero muy lejana y colorín colorao.

