Un paro ruin y muy costoso

Mayo 04, 2021 - 11:45 p. m.

2021-05-04

Por:

Poncho Rentería

Cali es noticia hoy en el mundo, no por ciudad deportiva, por llevar siete días de caos, incendios, matoneos y asaltos a la autoridad por huelgistas dizque pacifistas. Cali sufre un bloqueo ruin, no dejan que reciba productos de Buenaventura, Bogotá, Buga y Popayán. Penoso que los médicos deban suplicar a los jefes del paro que dejen llegar vacunas y oxígenos a las clínicas. A esa suplica esos altaneros huelguistas responden: “Si para tumbar los impuestos y tumbar al extrangulador Carrasquilla nos toca cerrar 100 hospitales, lo haremos”. En Cali quemaron 26 buses y 14 estaciones del MÍO, vergüenza.



¿Cómo se llegó a este caos en una ciudad alegre como Cali? Por la soberbia vanidosa de unos dirigentes sindicales que hace seis meses venían alistando este “paro general combativo”. Invitaron a manifestaciones, plantones y bloqueos cuando mueren 500 pacientes diarios y Colombia en 14 meses de virus ha enviado al cementerio a 75.000 personas.



Muy ‘pacifistas’ ellos, pero su paro le ha costado al Valle pérdidas por ochocientos mil millones. Sigue el paro general, se sumaron cien mil taxistas, camioneros, universitarios y Fecode con sus 300.000 maestros afiliados. El candidato Petro, hoy en Firenze, Italia, prepara su mensaje al pueblo colombiano: “Ganamos, vamos hacia el poder, la lucha continúa”. Punto.



Duros los sindicalistas y durísimos sus aliados universitarios, se agarraron de un simple “borrador de impuestos futuros”, para agitar su paro. El expresidente Uribe en trino burlón les restregó a los expresidentes Gaviria y Santos vacunarse en Nueva York y Miami, él y su familia lo hicieron en Montería. Álvaro Uribe lee Twitter-trinos donde invitan a su asesinato. Bonita es la democracia, ala.



Aterricen: con disturbios buscan presidencia en el 2022 para un ‘presidente redentor’. Cali hoy es ciudad peligrosa, no es ‘la capital deportiva de Colombia’. ¿Y César Gaviria y Vargas Lleras por qué andan tan antigobiernistas y en dulce matrimonio con los huelguistas? Les sigue doliendo que Duque los derrotara. Punto.



El país se desmorona y siguen felices los 7800 señorones VIP en sus camionetas blindadas con escoltas pagadas con plata de impuestos. Y no creo que los malos del paseo sean los humildes policías que reciben ladrillazos a mansalva. Algo cómico, una centena de ‘intelectuales’, todos con chanfa y asesoría en todos los gobiernos, apoyan este paro. Sube el dólar, huyen los inversionistas y seremos un país quebrado como Honduras, Paraguay o Perú y colorín colorao.

