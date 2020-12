Siquiera se acaba el 2020

Diciembre 29, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-29 Por: Poncho Rentería

En Cali hubo chorros de alegría el domingo. Gran motivo: quedó campeón la histórica 'mechita'. En fútbol, penoso oso hicieron este 2020 los vanidosos James Rodríguez, Yerri Mina, Falcao, Cardona, Villa y su profesor Queiroz. Los bailaron los ecuatorianos que hace 20 años no conocían el fútbol, los morochos de Guayaquil los burlaron seis a uno como si fueran una recocha de Caloto, Cauca. Y no pidieron perdón.

Punto.



El encontronazo del año 2020 fue el del expresidente Uribe con unos honorables magistrados que le ganaron el duelo, lo pusieron preso y lo irrespetaron en acto vanidoso con un fallo de 1500 páginas ilegibles, según juristas. En el periodismo muchos denunciaron que el expresidente Uribe fue una víctima, le montaron un novelón con burdas chuzadas a su teléfono dizque “por equivocación”, eso desacreditó a la Corte Suprema porque se vio el cobre. Ese carcelazo subió al expresidente cuando bajaba su fuerza política. No lo duden, eso salió fatal. Punto.



Chau al perverso 2020. El Covid-19 cogió a los científicos dormidos estudiando el sexo de los marsupiales en Mongolia. El Covid-19 fue un penoso gol a los científicos y epidemiólogos, los pilló dormidos. Penoso que suceda eso cuando ya llegamos a la luna. Uso esta columna para gritar: “Abajo el imperialismo inglés y el imperialismo yanqui y el imperialismo chino, los derrotó el imperialismo del Covid-19 que sigue tan campante como el whisky que sabemos”. Punto.



En Colombia protestan a los parlamentarios por su glotonería de billete. Cómico, tienen todos dos camionetas blindadas nuevas que cuestan 278 millones cada una y les pagan celulares, gasolina, chofer y guarda-espaldas. Fui parlamentario sin lujos ni carro blindado, lo fui al tiempo con lúcidos paisanos como Ernesto González-Caicedo, Gerardo Bedoya, Pakiko Becerra, Germán Villegas, José Cardona Hoyos y Emilio Aljure.

No teníamos blindadas, en taxi salíamos del Capitolio a tomar capuchino a la Séptima, la ‘Chic- Avenue’ bogotana.



Mañana enterramos el odioso 2020. No me aventuro a decirles "Feliz Año". Lo que viene no es sexo y rock-and-roll”. Atérrense, hay políticos y sindicalistas lunáticos organizando otro 'paro nacional'. Si, Europa y USA están en la lona calculen lo que nos espera. No les digo feliz año porque es como venderles humo, pero a ponerle buen genio al 2021 porque no hay otra salida. Métanle música a la vida, es baratísima. Llega el 2020 y no les digo feliz año pero sí que le pongan un tonito alegrón al 2021 que viene sin Maradona y sin Manzanero.