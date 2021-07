Salió triston el 20 de julio

Julio 20, 2021 - 11:45 p. m.

2021-07-20

Por:

Poncho Rentería

Por las manifestaciones y el clima de asonada con incendios, se malogró una fiesta que antes se respetaba en Colombia. Un banquete de humor se han dado los burlones ante el encontronazo entre el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle. Mis amigos en Cali me han dicho que el alcalde es sumiso y suave terciopelo con los súper alborotados lanzadores de papas-bomba. Por eso tiene tantos líos.



El alcalde Ospina pasa trabajos porque su verbo lo traiciona. Atérrense, dijo algo tontarrón e innecesario: “El problema es que los empresarios en política siempre están con la derecha”. Frase ligera, de cafetería de bachilleres en Yumbo, y la soltó para los empresarios que le protestaban el bloqueo de carreteras. ¿Y al alcalde quién lo ronda? Nadie, y creíamos que era la sensata y bien intencionada gobernadora Clara luz Roldán.



Como escribo desde Bogotá me toca contarles que en el ‘puente’ vimos calles solitarias. Hay miedo a ‘la toma de Bogotá’ que puede ser el viernes con la llegada de 2000 ‘líderes de la Primera Línea’ y los dos mil indígenas invitados a ‘la toma del poder’. Guapos los indígenas, recorrieron miles de kilómetros en buses hasta Bogotá para gritar que Duque es un dictador. ¿Y tantas fatigas para eso?



En Bogotá hay medio pánico, circulan amenazas de volar los cuarteles del Esmad. Otro trino pide a los simpatizantes de la Primera Línea que monten otra vez protestas ante la residencia, Calle 144 con Carrera Quinta, del presidente Duque. ¿Podrían dispararle a Duque desde afuera? No sé, no estamos en Haití aunque al expresidente Álvaro Uribe le han montado siete atentados criminales fallidos.



Cuando una epidemia mata 25.000 personas en Bogotá, lo serio es prohibir manifestaciones y marchas pero doña Claudia, buscando provecho electoral, las autorizó. Lo cómico es que el alcalde de Cali, cada día imita a la alcaldesa Claudia López.



En ‘puente’ se almuerza en Bogotá y se habla de política. Almorcé con notablones VIP del periodismo. Conclusión: va ganando Petro pero el paro violento le creó pánicos. Tienen futuro como ‘anti-Petros’ Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Sergio Fajardo y Rafael Nieto. Pero quien gana apoyos empresariales hoy es María Fernanda Cabal, en debates es sólida, muy abogada, muy empresarial y promete autoridad a fondo.



Alcalde Ospina, no juegue con candela porque se le quema la estantería, gobernar y hacer política electorera al tiempo es fatal, tome nota y colorín colorao.