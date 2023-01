Petro le dijo ‘chau’ a París

Enero 24, 2023 - 11:40 p. m.

2023-01-24

Por:

Poncho Rentería

Ciertísimo, el presidente Petro en París alertó al mundo del peligro de extinción del planeta. Los problemas están en Colombia y toca atenderlos ahora mismo.



Mala noticia, los miles de becados por el Icetex para estudiar ingeniería de petróleos están deprimidos, ven negro su futuro en Colombia. Según Petro y su ministra, el petróleo y el carbón son los enviados del demonio, pero Petro podría ganarse el Nobel de Ecología como ‘Luchador antipetróleo’. Y si pacta con ‘El Mordisco’ y los otros pedirían sus ministros un Nobel de Paz. Punto.



Aquí Cartagena al Hay Festival, muchos extranjeros con ropa de colorines. Será un fiestón con 587 invitados del curubito literario más escritores, críticos y varios premios Nobel. El Hay Festival gusta mucho a la élite femenina del petrismo, la izquierda que aún no censura las dictaduras de Cuba y Nicaragua. Punto.



Buenas, buenas. El Teatro Heredia durante el Hay Festival, no permitirá la entrada a señores vistiendo ‘shorts’ y chanclas, tampoco admitirán mujeres vestidas con esos bluyines con rotos y raídos que, según los serios modistos, son un esperpento contra la estética. Esa prohibición es un homenaje a las mujeres sobrias y Premios Nobel que vinieron al Hay Festival. Prohibición muy aplaudida aquí. Esos bluyines rotos y raídos son para casetas champeteras, no para el Teatro Heredia Mejía. Punto.



Aquí en Cartagena con Salvo Basile y Lulita Arango vimos el final de la telenovela Café y otra vez aplaudimos a Margarita Rosa de Francisco porque allí actuó con magia.



El Hay Festival y los 900 intelectuales presentes, deben rechazar los crímenes del ejército ruso y del siniestro Putin en Ucrania. Háganlo, ese silencio es penoso. Una amiga, María Angélica, me dijo anoche: “Los intelectuales cocteliando en Cartagena y Rusia exterminando a Ucrania”. Punto.



Llegó Petro de Europa y ahora sí le toca coger el timón del Estado. Hay cosecha de paros y bloqueos. Se desmoronan la economía y las carreteras del Cauca y los indígenas saboteando al gobierno.



Presidente Petro, ahora a gobernar y viaje menos, nombre gente capaz, recuerde que Allende se cayó por tener mil ineptos mal gobernando a su lado. Gobierne, presidente y no convoque su gente a las calles. Le queman el TransMilenio a Bogotá y el MÍO a Cali. Gobierne con calma. Buenas, buenas y colorín colorao.



***

Posdata: Mi entrañable amigo de los años jóvenes y tulueños Carlos Restrepo Peláez, el querido siempre cordial, viajó a la lejanísima galaxia. Guárdame cupo, me falta mucho.