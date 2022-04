Petro en líos por un trino

Abril 26, 2022 - 11:45 p. m.

2022-04-26

Por:

Poncho Rentería

Menú del día: el duelo entre Gustavo Petro y el general Zapateiro. Abajo opinamos. Y hubo debate en Telepacífico entre los que buscan reemplazar a Duque. Para la lúcida Mabel Lara, grave la ausencia de Petro siendo el Valle un fortín económico y de la ‘Primera línea’. Petro no podía estar, atendía a dos escándalos calientes, el acto de amor con los presos de La Picota y su equivocado puntillazo a los altos mandos militares. Punto.



Francia, hoy muy derechista, tuvo una izquierda lúcida, bien hablada, con modales, digo Ives Montand, Jorge Semprun, Danielle Mitterand, Melina Mercuri, Costa Gavras, Regis Debray y Roger Garaudi. Hoy tienen una ultra derecha fuerte. ¿Culpa de quién? Que Susana, Lina, María Jimena, Paola, Pilar, Camila y demás colegas ‘progres’ antiderecha me lo expliquen. En Colombia tuvimos una izquierda sensata: Diego Montaña Cuéllar, Gerardo Molina, Álvaro Uribe Rueda y Guillermo Fergusson, ahora son otros. Titulares en Francia: “Macron atajó a Le Pen”. Y aquí: pronto: “Petro atajó a Fico” o “Fico atajó a Petro”. Escojan. Punto.

Acalorado, el exgobernador Camilo Romero acusa. Su mega camioneta blindada, préstamo del gobierno, se estrelló por falla de frenos. La reparación cuesta $37 millones; el exgobernador no gastó $80 mil revisando los frenos. Si Petro gana la presidencia, Piedad Córdoba, Benedetti, Roy y Romero serán el gran poder. Prudencia-prudencia. No busquen pleitos.



En Bogotá mucho frío, lluvia y Feria del Libro y de pintores amateurs. Petro en líos por su agresiva y confusa acusación a los generales, dijo que están o estaban en la nómina de narcos exfarcos del golfo. Fallida acción, según entendidos; un necio infantilismo político porque graduó de súper enemigos a toda la familia militar. Según ‘Yiyo’ Maldonado, Petro buscaba tapar el escándalo de Piedad Córdoba.



En Chile 73 la ultra-izquierda lanzando fantoches ataques al ejercito ayudó al drama de Salvador Allende, mi jefe, socialista sensato, prudente, no ultra, ni sectario. Allende: socialista, médico, alegre, buena gente y antifascista. La ultra izquierda con su torpe infantilismo ayudó al enemigo facho -Pinochet con su verbo fantoche.



¿Era oportuno que Petro lanzara ese bombazo-insulto? Según Elio Armendáriz fue “Una imprudencia política grave”. Y le brincó el general Zapateiro con dureza y lo defienden empresarios, gremios, el expresidente Uribe, el presidenciable Fico y voces sensatas del periodismo.



Pilas, no amenacen cerrar el Esmad y devuelvan el Parque Nacional, son 109 hectáreas urbanas. ¿El general Zapateiro hizo mal en responderle a Petro? Opinen, un exministro serio me dijo: “No, él solo defendió a su ejército de un irrespeto”. Aterricen, cuídense, no insulten, les responden duro y colorín colorado.