París vivió penoso caos

Agosto 25, 2020 - 11:45 p. m. 2020-08-25 Por: Poncho Rentería

Somos el subdesarrollo, de México a Colombia, incluidos Perú, Ecuador y Argentina hoy tan arruinada como nuestro país. Pero Francia derrochó el domingo un salvajismo penoso.



Las calles de París vieron autos incendiados, almacenes destruidos, navajazos a los Policías y 478 atracos a peatones provocados por futboleros. ¿Por qué su rabia? Porque al equipo de Neymar, el poderoso PSG lo derrotó en Lisboa el mágico Bayern Múnich. Su rabia fue destructiva y ocurrió en París, templo de la cultura francesa, de mil museos, de 387 quesos y de la elegancia que aman las mujeres. Ante ese salvajismo, el caleño-parisino Alfredo Rey Córdoba, que vivió allí 15 años, me comentó: “Feísimo que hagan eso los franceses paisanos de Malraux, de Mitterrand, de Jean Cocteau y Brigitte Bardot”. Oui monsieur Alfred. Punto.



La radio y la televisión son muy generosas dándole micrófono a muchos amigos del escándalo. Ellos en su emoción sueltan ilusas tonterías de este corte: “Aquí en Tumaco, Samaniego y Barbacoas exigimos que suspendan la fumigación de cultivos de coca y que nos monten empresas de producción agrícola donde nos paguen sueldos dignos como se firmó en La Habana con el alto gobierno, con Barreras, De La Calle y los generales Mora y Naranjo”. Pregunto: ¿De donde sacaría este gobierno los miles de millones de dólares para esa petición? No sé, no tiene un cajero con mil millones de ‘verdes-USA’ para repartir. Hoy el país está quebrado y con siete millones en el desempleos. Punto.



Llegó el encontronazo entre dos bandos, los amigos del expresidente Uribe y los que quieren verlo preso por los próximos 30 años. Muchos países se hacen el harakiri, modelo de autocrítica japonés que lleva al suicidio y aquí hay imitadores de la cultura japonesa. Veo a muchos políticos llamando “dictador” a Iván Duque. Adjetivo tontarrón. Yo, cumplo lo mío, no lanzo gasolina al incendio que comienza.



Aleluya: don ‘Pablo Catatumbo’ prometió que dirán la verdad sobre el ingreso de jovencitos a las Farc. Los comandantes ‘Márquez’ y ‘Santrich’ dijeron por radio 88 veces que los jovencitos llegaban a las Farc de felices voluntarios, cuento rebuscado. ¿Habrá elecciones presidenciales en 20 meses? Lo dudo, la pandemia estará vivita y estorbando.



Los autocandidatos a reemplazar a Iván Duque al momento son Roy Barreras, Dilian Francisca, Rafael Pardo Rueda, Abelardo De La Espriella, Vargas Lleras, Gustavo Petro y el exfiscal Eduardo Montealegre, deben rezar para que haya elecciones para llegar al paraíso de la democracia. Que se les cumpla sus sueños y colorín colorado.