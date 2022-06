No es Petro, es Rafael Nadal

Junio 07, 2022 - 11:45 p. m.

2022-06-07

Por:

Poncho Rentería

Muy empatados andan el ingeniero Rodolfo y Petro, pero yo votaré por Rafael Nadal el tenista histórico que otra vez se tomó el Roland Garros. Le seguí todos sus partidos, los gocé como un quinceañero estrenando carro. Nadal, grandioso, pero voy a Shakira y Piqué porque ella lo mandó ‘a freír espárragos’ para que siga de soltero con su buena pinta, su alto ego de famoso, millonario y fiestero.



Ahora Piqué almorzará sin afanes con amigas alegres, solteras o divorciadas. En la noche irá con ellas a los bares de Barcelona. Shakira no le pondrá demanda, millones de euros tienen. Sale ganando Shakira porque cancela un marido ‘perrongo’, muy ‘baby’, muy jovencito, frivolón y travieso. A ella fijo le llegará un novio adulto, nada infantil, culto, buen lector, digamos un veterano como yo rubio, ojiverde, exitoso, aterrizado y alegrón. Punto.



Y, ¿qué harán Petro y Rodolfo frente a los miles de camionetas blindadas con guardaespaldas que le están exigiendo a gritos a este gobierno y al próximo? Opinen, nos cuestan millones de dólares. Muchas blindadas se justifican, otras son ganas de camioneta nueva con blindaje. Y los siete millones de uribistas que ganaron el plebiscito con el ‘no’ para enojo de Piedad Córdoba y Benedetti, ¿por quién votarán en 12 días? Lo imagino. Punto.



Y atérrense: “El Tribunal Superior de Ibagué ordena arresto domiciliario del presidente Duque por desacato”, no recogió unos paraguas rotos en el nevado del Tolima. Lulita Arango, mi pareja, me preguntó: ¿Y pondrán preso al presidente Duque? Le respondió mi amiga Alicia: “No irá el presidente Duque a la cárcel, estará preso en la casa presidencial, pero al futuro podría pasarle lo del expresidente Uribe”.



Y el serio Sergio Fajardo en apuros, él se sostiene en su vieja frase: “Yo no votaré ni haré política con Gustavo Petro”. Buenas, buenas: los hermanos Galán, hijos de Luis Carlos Galán, jefes del Nuevo Liberalismo, abrazaron al ingeniero Rodolfo que les dijo: “Bienvenidos, muchachos. Haremos un país mejor, entre santandereanos nos entendemos”. El ingeniero Rodolfo, número uno del tarjetón, hoy es un fenómeno político”.



A 12 días del voto están empatados Petro y el ingeniero Rodolfo. Y Petro es afortunado, el periodismo amoroso con él, lo llama “estadista, social-demócrata, líder de la nueva Colombia”. Otros insultan a Rodolfo dizque por viejito, machista y ser molesto para muchos excastristas y exmarxistas. Vote bien y consiga tres votos para su candidato, sea cívica, denuncie el fraude y colorín colorao.