Mucho ocio, poco laboro

Enero 12, 2021 - 11:45 p. m. 2021-01-12 Por: Poncho Rentería

‘Quien no labora no hace el amore’, lo cantaba Nicola de Vari en un festival de Venecia. Hoy enero 13 y es miércoles. Les ayudo porque sé que todos estamos algo desvirolados con las fechas por los ‘puentes’, encierros y toques de queda y el dormir temprano. Los nervios, aplazarlos es lo que recomiendan los sabios de El Vaticano. Toca mucha música en estos tiempos.



Bogotá, a pesar de los días bonitos de sol, está muy lánguida, no hay ruido de carros, hay avenidas solitarias, aspecto de ciudad fantasma y me cuenta Salvo Basile que Cartagena igual. Vía Telepacífico he visto el panorama de enero en Cali y está viva la ‘City’, tiene marcha, gentes en la calle, en las panaderías y ‘empanadas con vacuna rusa’.



Como el ocio casero se alivia con música, he revisado muy despacio los 400 CD musicales que tengo. Es un delicioso amacice con el disco porque, uno recuerda donde lo compró. Escuché a Pablo Milanés, con la trova cubana. Sorry, Pablo Milanés hoy para la revolución cubana es un leproso disidente, le cobran su independencia los estalinistas, expulsado de todo. ‘Non grato’. Pablo Milanés: sedujo a millones de mujeres con ‘Yolanda-Yolanda’.



Vaya, adoro mi memoria, me invitaron hace meses de Caracol Radio a grabar la música que nos ha corrido el coco en esas pasadas épocas. El espacio se titula, sábados y domingos: ‘A vivir que son dos días’. Es sensacional, uno va conversando, dándole a la memoria nostálgica y ponen las canciones que uno marcó.



Fui dichoso grabándolo. Me invitaron Adriana Giraldo, Andrés López y aplaudió Darío Arizmendi. Escuchamos a Olga Guillot. Y don Lucho Bermúdez y las rancheras tenaces y las canciones políticas, las de protesta izquierdista como: ‘El Quinto regimiento’ y ‘El ejército del Ebro’, una noche el río pasó y a las fuerzas invasoras, una paliza les dio, rumba la rumbala. Y ‘Carmen de Bolívar’ es una fiesta porque es ‘tierra de placeres de luz, de alegría’.



Aprovechen mi lucidez: hagan en este encierro una lista de las 12 canciones que les han corrido el coco. Esos Cd escúchelos ahora sin afanes. Me dijo Giselle mi amiga cartagenera: “Hay maridos que en tiempos difíciles piden infantiles antojos para graduarse de insignes y olímpicos cansones”. Lo dijo ella en la peluquería. Suerte al presidente Duque en esta emergencia, ese sí trabaja durísimo. Y maneja el timón y colorín colorado.