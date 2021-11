María F. Cabal y JF Kennedy

Noviembre 23, 2021 - 11:45 p. m.

2021-11-23

Por:

Poncho Rentería

Como no tengo ninguna genialidad para ustedes, prefiero preguntarle con respeto al presidente Iván Duque: ¿Cuál es el problemón para que no haya podido recuperar los setenta mil millones que anticipó su engañada ministra Karen Abudinen a los licitantes de las pólizas falsas y Emilio Tapias? Muchos quisiéramos saberlo.



Otra pregunta tengo: ¿Ya firmó el caleño alcalde, doctor Ospina, el permiso para realizar en Cali la monumental minga indígena entre el 8 y el 10 de diciembre? Si la fi rmó le diría precipitado, y si me pide opinar le diría: “Cancelarla es lo serio, si así lo decide lo aplaudo”.



Ya marcharon 57 días en zona urbana caleña, marcharon, violentaron, quemaron buses, reventaron el transporte y gritaron madrazos hasta en griego. Ya protestaron bastante. Pilas alcalde Jorge Iván Ospina: evite disturbios, suspenda esa minga. Punto.



De Londres llegó Jaime Gilinsky con diez mil millones de dólares a comprar Nutresa. Bravo y que los vendedores con ese billetón monten empresas en Antioquia. Bienvenido don Jaime.



Y llegaron de Madrid, Barcelona y Roma los sindicalistas dueños del ‘Comité Nacional de Paro”. Llegaron relajados a ordenar las manifestaciones de mañana jueves en Bogotá, Cali y 17 capitales más Lamentable, el transporte urbano será bloqueado y miles y miles serán víctimas. Me dice mi amiga Macarena guapa española, huésped mía en Bogotá: “Sois demenciales, gran idiotez darles permisos para bloquear avenidas y gritar gilipolleces”.



No hay división ni celos en el uribismo-Centro Democrático. Ganó la candidatura Óscar Iván Zuluaga, un cívico bien hablado, un economista experto en temas agrícolas. Lean este mensaje apoyado por Paloma Valencia, Rafael Nieto, Alirio Barrera y Óscar Iván Zuluaga: “A María Fernanda Cabal le aplaudimos su coraje, su campaña, su tarea a favor del Centro Democrático por su preparación y carácter”. Punto.



Y vamos a los Kennedy porque al presidente John F. Kenedy lo mataron desde la biblioteca los disparos de Lee Harvey Oswald. Eso pasó en noviembre del 63 en Dallas, él recorría la city en un Cadillac junto a Jackeline. Guapo fue Kennedy luchando por los derechos de las negritudes gringas, fue demócrata, liberal, católico y de risa deliciosa.

Kennedy refrescó la política mundial y aleluya: su amada Jackeline luego esposa del potentado Aristóteles Onassis y fueron casi felices en Grecia, en Mikonos, en París, en los yates y en el Maxins bebiendo champagne. Y colorín colorao.