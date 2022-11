Intoxicado de política

Noviembre 15, 2022 - 11:40 p. m.

2022-11-15

Por:

Poncho Rentería

Así estoy y muchos de ustedes también, muy intoxicados. Una campaña larguísima con juego sucio, calumnias, broncas y trinos envenenados. Tuvimos un larguísimo aguacero de noticias malevas, escándalos, insultos y nubarrones. Punto.



Llegaron al poder Gustavo Petro y Verónica Alcocer con Roy Barreras, Gustavo Bolívar y Benedetti, el embajador ‘pifiado’ que llamó “pendejo e idiota” al presidente titular Guaidó, gran opositor al arbitrario Maduro. Punto.



Petro no esconde que busca el Premio Nobel en ecología con sus discursos internacionales contra el petróleo. El presidente Petro tiene otra ambición, ganarse el Nobel de Paz, ahora que tiene grandes amores con el Eln y otros subversivos. Punto.



Con Petro en el poder las mujeres y las negritudes que acaudilla, han ganado poder político. Francia Márquez está mandando en el Bienestar Familiar y en Artesanías de Colombia. Allí reemplazaron a dos mujeres serias, dedicadas y preparadas: Ana María Fríes y Lina Arbeláez, decapitada para nombrar a doña Concepción Baracaldo. Punto.



Hoy en la diplomacia las mujeres tienen embajadas, 42 consulados y 37 posiciones en la cultura, todas bien pagadas. La ministra de la Cultura, Patricia Ariza, es la ‘papisa’ con un presupuesto multimillonario y los artistas petristas la están amando. Punto.



¡Aleluya!, cumplidos 105 días del gobierno de Petro, el país sigue esperando ‘un buen gobierno’. ¿Y para cuándo la austeridad en tiquetes internacionales, automóviles blindados, y elegantes cocteles, como los que han organizado para Francia Márquez? No la hemos visto. Punto.



Llegó el Mundi-Catar, la política pasa al cuarto de San Alejo y nos llega su majestad el fútbol. Veremos la magia de Messi, Mbappé, Ronaldo y Mané, un exquisito banquete.



Los hombres no queremos a las mujeres frente al televisor viendo fútbol, porque lo sabotean. Mi inteligente amiga Diana Hernández, sostiene que ellos, viendo fútbol, son más soportables porque solo les interesa el juego y los goles. Punto.



El inolvidable José Pardo Llada, en varios mundiales montó un programa radial titulado ‘Los que sí saben de fútbol’, y esos pedantes éramos: ‘El Gallego Blanco’, Carlos Bilardo, Álvaro Bejarano, Alex Gorayeb y Poncho Rentería. Fuimos felices todos pontificando. Bienvenida su majestad el fútbol, ya no estaremos tan intoxicados por la política.