Fusilaron a Federico y no fue por gay

Agosto 18, 2020 - 11:45 p. m. 2020-08-18 Por: Poncho Rentería

No he leído ninguna de las 1554 páginas con que justifican los cinco magistrados la detención del expresidente Uribe. Quienes intentaron leérselas dicen que es de difícil lectura porque abundan verbos añejos del Siglo XVII que solo conocen los expertos en El Quijote de la Mancha.

Tengo esa obra, me la regaló hace años Roberto Pombo, director de El Tiempo, una cachaquísima invitación a mejorar el idioma, a volverme casi culto, noble atención con su columnista de El Tiempo donde escribo hace 35 años.



Un agosto caliente del año 36 asesinaron en Granada a Federico García Lorca. Ese poeta del Romancero Gitano y de ‘La casada Infiel’ que decía “y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido”.

Entonces sólo conocíamos ‘El duelo del mayoral’, el ‘Brindis del bohemio’ y ‘La canción’ de Porfirio Barba Jacob. No faroleo, me aprendí de joven unos 50 poemas de Neruda, León de Greiff, César Vallejo, Silva y de Jorge Zalamea que me educó mucho y aún gozo en la memoria: ‘El Sueño de las escalinatas’.



Al poeta andaluz García Lorca lo secuestraron en Granada los matones franquistas que recorrían la Andalucía del Guadalquivir. Lo fusilaron porque era poeta, intelectual y militante activo con los republicanos y socialistas que gobernaban España. Lo mataron por eso, no porque fuera homosexual como dijeron durante 40 años los periodistas fletados al poder franquista. Ese crimen ocurrió en agosto 18 del año 36 y España vivía el comienzo de la guerra con insultos iracundos como sucede hoy en Colombia porque a muchos y a muchas colegas se les subió el ego. Punto.



Por el celular me han preguntado amigas en encierro: “¿Qué opinas del secuestro o detención del expresidente Uribe?”. Les he dicho que no me he leído (y nunca leeré) las 1554 páginas que redactaron los ilustres magistrados, sala penal, que decidieron “preso Uribe”. Tengo motivo: hace 457 días escuché radialmente a un súper magistrado poderoso admitirle a Caracol radio que en pocas semanas estaría preso el expresidente Uribe. Por eso archivé el tema. Última hora: goza Madrid la derrota al Barcelona de Messi, le clavaron ocho goles, lo ningunearon, bailaron a Messi, el mejor jugador del mundo por encima de Maradona y Pelé. Gozó media España esa humillada al pedante catalán, sigue llorando Cataluña y colorín colorado.