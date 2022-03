Francia retó a Gaviria y...

Marzo 29, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-29

Por:

Poncho Rentería

Un expresidente que vive en Nueva York y una atractiva morena del pueblito caucano de Suárez, están en boxeo pacifista, sólo de palabras. Está divertido el caliente ‘round’ entre el expresidente Gaviria y la seductora Francia Márquez, hoy líder de las negritudes y gran consentida de los periodistas, las revistas, la radio y la televisión.





Ni García Márquez en su mejor momento consiguió tanto bombo, tantos aplausos, tantos reportajes y entrevistas como Francia Márquez, la Angela Davis de la Suramérica negra. Si no saben quién es Angela Davis vayan a Google, ella tiene una hermosa biografía por luchadora antirracista, por filósofo radical, por tener un PhD y ser líder de ultraizquierda en California.



Retó Francia Márquez al buen burgués y expresidente César Gaviria. Lo retó a soportarle un par de vainazos como “Gaviria es más de lo mismo” y “Gaviria es un neoliberal”, lo cierto es que no se los soportó y les tiró la puerta. Y algo gravísimo declaró ella sobre Cristian Garcés jefe del uribismo que la demandó. Punto.



De Francia Márquez voy a su lejanísimo primo el escritor García Márquez porque sus dos hijos, Rodrigo y Gonzalo García-Márquez Barcha, vinieron a Cartagena a depositar en la Universidad las cenizas de su madre Mercedes Barcha y de su padre Gabriel, un cuentista tan afortunado que vendió cien millones de libros todos con cuentos mágicos y deliciosos.



Por la televisión seguí la ceremonia, allí estaban Katya González, Jaime Abello, Salvo Basile, Enrique Santos, Roberto Pombo, María Emma Mejía y 17 parejas amigas del matrimonio García-Barcha. Afortunado don Gabo, en este homenaje no le tocó pronunciar un discurso, hecho que lo asustaba hasta el pánico. Punto.



Juan Esteban Constaín: somos entrañables amigos y sigo admirándolo como fan de los Beatles, fan del fútbol, burlón insigne, ideólogo sólido, gran escritor de ensayos, de siete novelas, regio conferencista sobre Las Cruzadas, el imperio Otomano, la caída de Constantinopla, el Renacimiento, Napoleón, los Romanof, Churchill, Hitler, Franco y De Gaulle.



Esta noche en el histórico colegio el Gimnasio Moderno Juan Esteban lanza su nueva novela: ‘Cartas Abiertas’, las cartas que abre y esculca el talentoso y malicioso Marcelino Quijano. Es grande Juan Esteban, tanto que el cultísimo y pedantísimo Álvaro Mutis le hizo este elogio: “Soy devoto lector de Epicuro, Gracian, Joubert y Sèneca. Sumo a la obra de estos sabios maestros, que me acompañan en mi mesa de noche, la obra de Juan Esteban Constaín”. Lo escribió el monárquico Álvaro Mutis, el que dejó una frase histórica: “Desde la caída de Bizancio dejó de interesarme la política”. Buenas, buenas mi querido Juan Esteban, el talento manda y ustedes a leerse ‘Cartas Marcadas’.