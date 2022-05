El morbo del ‘tirapiedras’

Mayo 03, 2022 - 11:40 p. m.

2022-05-03

Por:

Poncho Rentería

Usted lo ha visto por el noticiero de Telepacífico lanzándole, en la Pasoancho, ladrillazos al sencillo policía hijo de campesinos pobres. Ese tipo es un cobardón porque lanza el ladrillo al policía desde una montonera y esconde su cara de odio. Ese tipo estudia carrera por ser privilegiado, y en la noche, tras tirar ladrillazos, en su casa la mamá le tiene un sándwich. Opinen de esa diferencia.



Gran regalo al país el show de Madona y Maluma. Gracias a esa pareja por su fiesta musical y si se casan y tienen mellizas los felicito. Calientísima, como es Madona, la campaña. Miguel Ángel del Río es noticia, declaró que tenía información muy secreta de la campaña del presidenciable Fico Gutiérrez. Los abogados de Fico Gutiérrez lo están empapelando.



El expresidente Uribe recibió el jueves otro ladrillazo de sus enemigos.

Vimos otro capítulo del novelón que hace 14 años, parece, le montaron los ilustres juristas del ‘Cartel de la Toga’. Ayer recordaron los periodistas que Piedad Córdoba y un senador del Polo visitaron cárceles en USA buscando cómo enredaban al expresidente, lo consiguieron, acaban de exterminarlo políticamente. ¿Cómico eso? No lo duden, el jurista Rafael Nieto respondió en Blu Radio que ese juicio sonó torpe.



El Tiempo publicó en primera página la encuesta que patrocinó.

¿Resultados?: “Petro, 35,4%; Fico Gutiérrez, 30,6%; Rodolfo, 12,3%, y el matemático, Sergio Fajardo con 9,3%, que me dejó dudas. Cinco puntos de ventaja lleva Petro y faltan 30 días para la segunda vuelta, la que decide quien vivirá en el palacio presidencial sin pagar alquiler ni servicios.



Y los rusos siguen exterminando a Ucrania. Viene el 9 de mayo fecha en la que Rusia derrotó al fascismo hitleriano en 1943. Habrá desfile de tropas y muestra de armamento en la plaza Roja, donde duerme embalsamado Vladimir Ilich Uliánov, Lenin. Cómico desfile porque Rusia actúa hoy como un nazi-criminal contra Ucrania.



Guerra en Europa y por Bogotá está el ilustre coreano Ban Ki-Moon, exjefe poderoso de la ONU, un buen señor que desea ir a Kiev, pero no lo dejan entrar. Un grande, el presidente Selenzki. Un criminal: Putin. Hoy Real Madrid y el Manchester City por la ‘Champions League’. Ese partido supera el mejor que jueguen en el Mundial de Qatar. A verlo, será inolvidable.