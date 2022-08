Agosto 30, 2022 - 11:45 p. m.

2022-08-30

Por:

Poncho Rentería

Como escribo desde Bogotá, donde vivo hace 56 años, imagino que les interesa saber qué pasa y cómo se vive en la capital de este loco, demente, desorganizado, mal gobernado y muy asaltado país.

Como en Bogotá mandan políticamente la alcaldesa Claudia López y su legítima esposa Angélica Lozano, es senadora líder en la capital, les sigo la pista, son una dupleta exitosa.



Todo indica que Claudia López será candidata presidencial en el 2026 y enfrentará a Enrique Peñalosa, Iván Cepeda, Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Juan Fernando Cristo, Germán Vargas Lleras, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Es temprano hablar de elecciones 2026 porque de pronto don Gustavo Petro decide, vía plebiscito, declararse: “Emperador vitalicio” y los futurólogos quedamos haciendo un oso peludo.



Que el insulto como discurso político es exitoso para muchos, para otros es una decadencia. La alcaldesa de Bogotá, doña Claudia López hoy utiliza el insulto. La vi en televisión comentando un asunto menor del Concejo bogotano y no opinó calmadamente, lanzó un iracundo insulto al correcto hijo de Diana Turbay, al hoy senador del Centro Democrático Miguel Uribe y a los uribistas. Esta tontería verbal lanzó: atajaremos a los uribistas y peñalosistas que vienen mandando y abusando en Bogotá hace 30 años.



Doña Claudia López, alcaldesa de Bogotá: usted es inteligente, tiene discurso y miles de votos, usted es fogosa, es hábil en calentar pasiones y emociones en la gente. Haga memoria, no lo insulte, juegue limpio con Enrique Peñalosa, el que la llevó a usted a la burocracia y que usted sabe que no es hombre de recibir coimas ni comisiones en contratos. Claudia, usted no necesita esos manotazos, usted tiene votos y son miles y miles porque su esposa Angélica Lozano tiene otros miles, son una llave política ganadora y exitosa.



Arriba titulé: “El insulto sí quita votos”, y también se vuelve autogol. No insulte a los uribistas ni a Enrique Peñalosa y a sus miles de seguidores porque eso le daña su aspiración presidencial, gánese el voto femenino y el voto joven, pero con juego limpio. Claudia López: usted pinta para presidente, no asuste a los electores, no se haga autogoles, no insista en el insulto, deje eso a otros.