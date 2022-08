El emperador, Gustavo Petro

Agosto 09, 2022 - 11:40 p. m.

2022-08-09

Por:

Poncho Rentería

Algo nunca visto, la fiesta del petrismo llegando al poder. Y esa fiesta fue tan espectacular en su montaje y su simbología que parecía que lo coronaban como ‘Gustavo, el emperador’ que en la escala de honores es superior a Petro presidente. Hace 67 horas se posesionó don Gustavo Petro, ya tiene los poderes para hacer lo que prometió y, no lo duden, prometió muchísimo, y si cumple el 60 % de lo prometido lo aplaudirán sus diez millones de votantes.



El burlón Napoleón Zuluaga Mora cuando veíamos el acto por televisión me hizo este comentario: “Mira Poncho, que Petro sigue prometiendo, mira que lleva 40 minutos de discurso, mira que exagera promesas, solo le falta prometer que ayudará a que el Deportivo Cali se recupere y que Colombia, por ser potencia afro-popular pueda asistir al mundial futbolero de Catar”.



En tono irónico opinó el incrédulo Napoleón, mostró su antipatía al gobierno que comenzaba. Lo de salvar al Deportivo Cali y el viaje a Catar al mundial lo entendí como el lamento de un radical antipetrista derrotado, recuerden que votos anti-Petro hubo 10 millones y medio, los votantes por el ingeniero Rodolfo.



Don Gustavo Petro como presidente estará hoy en Cali. Lo reclama un evento afro-político: la ‘Cumbre de Alcaldesas y de Alcaldes del Litoral Pacífico’, una fuerza electoral fuerte, allí lo espera Francia Márquez la vicepresidenta, ministra y ‘vedette’ del nuevo gobierno. Aplaudirán a Petro y Francia los triunfantes alcaldes de la línea afro que mucho ayudaron para que Petro & Cia. llegaran al poder. Punto.



“Ahora le toca al pueblo y con el pueblo al poder”, palabras que soltó por una emisora el excomandante farco don Pablo Catatumbo, hijo de Bugalagrande, hoy senador de la República por el Acuerdo de La Habana entre el gobierno del Nobel don Juan Manuel Santos y del general Óscar Naranjo, su vicepresidente.



Feos gritos hubo en Bogotá durante la soleada posesión del presidente Petro. Gritos ordinarios contra el expresidente Iván Duque, de ñapa vimos que tres mil radicales petristas gritaban con rabia esta iracundia: “Prensa maldita, prensa vendida, prensa fascista”, esos gritos dizque eran contra la revista Semana y la cadena RCN. Mala seña, eso puede volverse violencia. Don Gustavo Petro, ojalá acierte gobernando, eso espera el país, no falle, mantenga la calma, madrugue mucho, viaje poco y colorín colorao.