El alcalde y su fino reloj

Noviembre 02, 2021 - 11:45 p. m.

2021-11-02

Por:

Poncho Rentería

En noviembre estamos y don Iván Duque manda en los titulares por su rápido saludo en Glasgow con el emperador de USA, míster Biden. Se saludaron con el tradicional “¿How are you, my presidente?” y no pasó nada, así de simplones son los saludos entre gobernantes. Mil colegas del periodismo venían inquietos porque Biden no había invitado a su despacho en Washington a Iván Duque, inquietud necia, se encontraron y fue un encuentro simplón. Moraleja: en el periodismo nos divertimos con asunticos menores. Punto.



Seis y 45 de la mañana, suena mi celular en Bogotá. Una voz femenina me pregunta desde una emisora por el reloj que según foto circulando, luce el alcalde Ospina en el restaurante caleño ‘Platillos Voladores’ al lado del candidato Petro. El alcalde muestra un mega-reloj brillante con pinta de súper costoso. A la reportera le respondí que el reloj lo vi igualito a los de cien mil pesos que dan la hora exacta. ¿Y qué opina de los 134 millones que cuesta? “Si eso costó me suena derrochón, casi fantoche pero sospecho que era un reloj ‘chimbo’, pirata”. La despedí recordándole un bolero de Leo Marini: ‘Reloj no marques las horas’. Punto.



En los bochinches de julio en la carretera Cali a Palmira secuestraron a unos agentes policiales. Sus autores están en una cárcel por su retadora estupidez. Los detenidos vienen suplicando que los liberen. Humano deseo, ojalá lo consigan pero su matoneo a los policiales fue una acción violenta e irresponsable. Punto.



Noticia gordísima la semana pasada: ‘Secuestrados por campesinos 180 militares en Tibú para impedir que fumigaran cultivos de coca’. Pasadas 55 horas del desafío los liberaron y toca felicitar a los ‘líderes cocaleros’, a los altos mandos militares y al ministro de gobierno que sortearon ese problemón sin salirse del pacifismo. Pilas señores jefes de manifestantes campesinos, no repitan eso, a los soldados del Ejército se les respeta o se les respeta, no hacerlo es un acto idiota de infantilismo. Punto.



Aleluya: Iván Duque vuela ahora en el avión presidencial 001 de Glasgow hacia Kuwait pero no ha recuperado todavía los 70.000 millones que adelantó su ministra Karen-TIC al brujo-mago Emilio Tapias. Si Iván Duque no rescata pronto esas millonadas, seguiremos rajando su gobierno por dejarse meter ese golazo. Pilas Presidente, corrija ese su autogol.

