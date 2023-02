Duelo Petro y Claudia sube

Febrero 07, 2023 - 11:40 p. m.

2023-02-07

Por:

Poncho Rentería

Estamos en febrero, y en medio del divertido, casi infantil, duelo entre el presidente Petro y la alcaldesa Claudia López por la construcción subterránea o a cielo abierto, como en medio Londres, del Metro de Bogotá. Luego comentamos mi tema repetido durante 15 años: contra las camionetas blindadas que entregan a políticos, parlamentarios sindicalistas y a burócratas vanidosos.



Con esas blindadas estos días descubrieron estafas porque 87 de ellas, dizque blindadas, no lo eran y las pagaron al doble precio. ¿Cuántas camionetas blindadas del Estado están circulando hoy? Miles y poco nos cuentan. Esas camionetas gratis con chofer y guardias despiertan erotismo, como el del viagra, a los que hoy las tienen y a los que las están pidiendo al gobierno ahora.



Almorzado antier con unas jóvenes colegas recordamos el bombazo dinamitero al club El Nogal que montaron las Farc hace 20 años. Un bombazo que causó 38 muertos y 80 heridos de los cuales hay muchos con invalidez total.



Fueron las Farc y ellos han dicho para televisión y diarios: “Fue un error monumental de nuestra parte, eso no debió de ocurrir nunca y pedimos perdón a sus familias”. Se arrepintieron y pasaron a sus camionetas blindadas, luego a sus curules de senadores y a la pagaduría. Punto.



El petrismo y los guerrillos ‘elenos’ conversaron en Caracas 15 días, van hacia México a seguirlas. Soy militante y activista del pacifismo, pero la operación tortuga de las Farc en Cuba, duró cincuenta meses. Pilas: si los elenos la firman en 12 meses, los aplaudo. Punto.



Don Hugo Ospina, el poderoso líder de los taxistas, sin ponerse colorado, asustó al país y al mismo Petro anunciando por televisión: “Si el gobierno no prohíbe la competencia al taxismo de esas plataformas, bloquearemos todos los aeropuertos”. Al líder taxista años atrás lo vi encabezando una manifestación política liberal muy abrazado al candidato, al que hoy no menciono porque le molestaría y es un tipazo serio. Agrandaron a don Hugo Ospina y ahora él tiene del cuello al curubito del poder con sus cien mil taxis amarillos.



Como soy cliente diario de taxis, les deseo buena suerte a todos, todos los taxistas pacifistas, a los no iracundos, que poco los multen, que todos ganen buen dinero, que sean cordiales y colorín colorao.