Doña Claudia muy pifiada

Diciembre 08, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-08 Por: Poncho Rentería

La Claudia que hoy me desvela no es la italiana actriz Claudia Cardinale, ni la sobria canciller Claudia Blum, apunto a Claudia López la alcaldesa porque la Bogotá que gobierna está millonaria en virus y como aquí vivo estoy ‘mosca’ que traduce estoy nervioso. Que en vez de recibir de aguinaldo una caja de vinos de Rioja te llegue la picada del Covid-19 es una burla canalla.



Una líder de causas femeninas, la poetisa de visión antiuribista, Piedad Bonnett, en su columna de El Espectador le clava banderillas a su amiga alcaldesa y les repito para el párrafo: “Que Claudia López que ha manejado la pandemia con mano de hierro, haya propiciado el despiporre en Ciudad Bolívar, inaugurando el alumbrado, muestra qué tan fácil es cruzar la línea de la prudencia”. País cómico el nuestro, piden por televisión que la gente se cuide, pero de la alcaldía ·’verde-Verde’ la invitan a un ‘acto de masas’ y cometen una imprudencia monumental.



Claudia López, muy pifiada, muy acelerada, montó un acto popular al que invitó a miles y miles le fueron por ilusos y noveleros. Eso sucedió hace siete días en Bogotá y el grupo médico sanitario lo calificó como una irresponsabilidad. ¿Hubo allí un saborcito electoral? No lo duden, ella gobierna y al tiempo anima y abraza a su millón cien mil electores así haya pandemias y virus flotando. Recuerde doña Claudia que usted lanzó duros vainazos al presidente Duque cuando él autorizó hace cuatro meses que se abrieran un centenar de súper-tiendas con el coquetón precios sin IVA. Ahora la alcaldesa no le ve peligros porque ella es la invitante. Punto.



Y pasó la noche de las velitas con mucho adulto tontarrón que salió quemado por embelequero meterse a guapo que desafía la pólvora y el potasio y el fósforo. Da pena que muchísimos niños están quemados, envueltos en gasa, irreconocibles. Todo por tener un papá embelequero que compró la pólvora. Diciembre, un mes rico en torpezas y la pólvora lo demuestra.



Protesto contra los manipuladores del idioma. Sufrimos dos verbos o palabrejas ‘estigmatización’ y ‘entrampamiento’ difíciles de pronunciar. El idioma lo judicializaron, le están haciendo daño, los periodistas están luchando contra esa peste pero les puede. Ante ese ataque al buen idioma digo lo siento mucho y colorín colorado.