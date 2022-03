'Desde Rusia con amor'

Marzo 01, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-01

Por:

Poncho Rentería

Esa película es inolvidable, allí el Agente 007 Sean Conery nos pasea por la Rusia de los Romanoff y de los gobiernos del proletariado bajo la batuta de Vladimir Lenin, del georgiano Stalin, del rudo Nikita Krushev, luego Gorbachov hasta el derrumbe del modelo policíaco - socialista.

Hace años, muchos, visité tres veces de 45 días a Rusia. Fui agente editorial en Colombia de Agencia Novosti, una descomunal empresa editorial rusa para la divulgación de la ideología y las realizaciones del socialismo. Fui favorecido con ‘El oro de Mosc’”.



Mi protectora en Rusia era la diplomática Ludmila Nuvikova que fue alta funcionaria de Rusia en Colombia. Ella, muy influyente en la nomenclatura rusa me hizo invitar a Moscú, Uzbequistán y Samarkanda. Eran tiempos en los que el imperialismo yanqui, y Ronald Reagan y Nixon apuntaban sus cañones a Moscú.



Adoro al pueblo ruso porque fue heroico combatiendo el salvajismo hitleriano. Atérrense, 19 millones de hombres y mujeres perdió Rusia en la Segunda Guerra. Rusia salvo al mundo de Hitler y su pandilla. Rusia ganó la batalla de Stalingrado donde Hitler perdió un millón de hombres. Los rusos fueron aislados del mundo hasta 1990 en que cayó Gorbachov y el sueño del proletariado en el poder. Rusia tiene un pueblo noble que desprecia lo que hacen hoy Putin y su pandilla de 457 generales y almirantes borrachos.



¿Amenazarnos Putin con volvernos cenizas con su armamento nuclear? Sí y eso merece que lo fusilen mañana unos militares pacifistas. En Rusia honran a Puskin, el ballet, los deportes y al poeta Eugenio Sergei Etchuvenko que pasó temporadas en Colombia porque se enamoró de la célebre modelo y fotógrafa Dora Franco. Dora y Eugenio vivieron un año en Moscú y el terrible invierno los separó. Moscú donde fue regio embajador Carlos Holmes Trujillo, allí tuvo un vicecónsul joven, Luis Rodríguez de Palmira. Moscú, su Plaza Roja, su calle Gorki, sus desfiles militares, el café Pushkin. Punto.



Tendremos elecciones en 13 días si no cae la bomba nuclear de Putin. Como soy un veterano sensato, insinúo votar por ‘Equipo Colombia’, por Enrique Peñalosa que derrotaría a Petro en segunda vuelta. Quien no vota no puede protestar. Vote bien, apunte su voto, salga temprano a votar y colorín colorao.