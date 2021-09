De protestas y de farsas

Septiembre 07, 2021 - 11:45 p. m.

2021-09-07

Por:

Poncho Rentería

Voy a la ministra barranquillera Karen-Tic. ¿Y de los 70.000 millones que le raponearon al Ministerio de la Tecnología qué sabemos?, que varios de los participes del atraco han pedido cita a la Fiscalía para cantar lo suyo. Tengo pena por la joven ministra, unos asesores desleales la traicionaban.



Peligro en licitaciones oficiales millonarias. Por temor a eso no le acepté al presidente Álvaro Uribe ser ‘Alto Comisionado para la Televisión’, un cargo muy deseado en Colombia por el poder y las sumas millonarias que define. Aleluya, fui sensato y no acepté, no me sedujo el aparato pantallero, ni los guardaespaldas ni el auto blindado ni los tiquetes internacionales. El Estado sigue infiltrado por negociantes ‘mágicos en ganar licitaciones difíciles’. Buenas - buenas, me felicito por ese rechazo, no lo hizo la ministra Karen-Tic y la empapelaron.



El septiembre tiene ‘fucú’: bombardeo al palacio donde gobernaba el presidente Salvador Allende y un 11 de septiembre recordaremos el bombardeo a Nueva York, obra de los fanáticos talibanes, los que ahora estrenan gobierno en Kabul. Un septiembre asustador así lo llamen ‘mes del amor y la amistad’.



Dizque Colombia ‘vive en dictadura’ dicen unos para sentirse ‘héroes’ que la combaten. Don ‘Pablo Catatumbo’ y el senador Bolívar y la viuda de ‘Tirofijo’, doña Sandra Ramírez, cada mañana por muchos micrófonos se despachan contra el gobierno de Iván Duque con frases durísimas disfrutando esta democracia. Punto.



Tonta reclamación hacen al presidente Duque unas colegas de Providencia. “¿Por qué aún no ha reconstruido nuestra isla?”. Ese tonito ‘rojaspinillista’ es ruidoso e injusto. Esa reconstrucción nos costaría veinte mil millones de dólares que no tenemos. Ni los Estados Unidos tienen la magia para reconstruir lo dañado por huracanes. En Providencia hay 17 periodistas autobautizadas ‘redentoras del sufrido pueblo’, varias andan en campaña electoral, ojalá las elijan.



Frases exageradas: “Como comandantes de las Farc les decimos bienvenidos a la paz luego de 50 años de guerra”. Respondo con una frase de la senadora Paloma Valencia: “Que haya llegado la paz es falso porque exmiembros de las Farc siguen secuestrando”. Y el secuestro del coronel Pérez del Ejército, desmiente el novelón seudopacifista que pregonan. Un deseo: que este septiembre no nos castigue. A la ministra Karen-Tic le trajo problemones y lo siento mucho, ella no ha sido indelicada pero el amiguismo la enterró.

