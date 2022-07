De mujeres y de ministras

Julio 05, 2022 - 11:45 p. m.

2022-07-05

Por:

Poncho Rentería

La Embajada americana en Colombia celebró su histórico 4 de julio sin soportar gritos ni insultos contra el ‘imperialismo yanqui’. La izquierda colombiana está en un alegre noviazgo con los gringos, por eso son buenos padrinos para quien aspire a tener su ‘Visa-USA’. Cambian los tiempos, años atrás haber sido militante del MRL o del Polo Democrático era motivo para negarle la visa americana.



Lluvia de nombramientos femeninos hace don Gustavo Petro, su presidente. Y puedo apostar hasta cien dólares, que no seré viceministro de minas y petróleo, porque soy ineptísimo, escasamente sé ponerle gasolina a mi auto. No seré viceministro de minas porque no conozco los laberintos de la burocracia y un ministerio tiene 88 sitios de peligro.

Hemos visto a ministros intachables en su honradez, salir desacreditados por cometer fallas burocráticas de efecto grave.



Me asalta el temor que Patricia Ariza, nueva ministra de Cultura, tenga desventajas en su cargo por su inexperiencia en el exótico mundo burocrático. Ella, líder cultural e impulsora del teatro La Candelaria, aceptó el cargo por su pasión. A desearle suerte a Patricia Ariza porque su ministerio mueve miles y miles de millones y no faltarán los avivatos ansiosos de millonadas fáciles. Recuerden el atraco de $70.000 millones, el contrato tramposo a la ministra barranquillera Karen-Tic en su ministerio por la traición de unos subalternos amangualados con pillos de esmoquin.



Mi periodismo en televisión, en una revista y dos diarios nacionales ha tenido dos temas preferidos: combatir el turismo parlamentario y el de los asesores del ministro o ministra que aman pasear por Londres, París y Nueva York por cuenta de ustedes. Mi segundo tema ha sido atajar el derroche multimillonario en la seguridad personal a los VIP, los afortunados que reciben camioneta blindada y guardaespaldas gratis, ‘al gratin-gratiné’ como decía Carlos Gardel. Punto.



La aristocracia de camioneta blindada oficial se volvió repelente para el pagador de impuestos. Veremos qué cambios ordena don Gustavo Petro sobre esa sangría multimillonaria. Una foto triste vemos cada día: colas de gente al sol para pagar impuestos, ignoran que la suma que pagarán terminará pagando camionetas blindadas para unos tipos VIP que nadie quiere agredir. Por Italia pasean el presidente Petro y su esposa Verónica Alcocer, ojalá no sean víctimas de un carterista. Merecido paseo, que la pasen bien y colorín colorao.