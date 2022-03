Con Peñalosa baila Dilian

Marzo 08, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-08

Por:

Poncho Rentería

Que la vida nos da sorpresas, decía el alegre Pedro Navajas en su disco ‘Siembra’ que deben escuchar hoy después de ver al Real Madrid enfrentado al PSG, el de Neymar y Messi. Y la política también trae sorpresas como que el inmenso capital político de la exgobernadora Dilian Francisca, apoya a Enrique Peñalosa. Si la carta de Peñalosa triunfa en el ‘Equipo Colombia’, Dilian sería la llave presidencial de este decentísimo bogotano. Gran ganancia para el Valle, hoy tan lejos del poder.



Para ganar Peñalosa necesita mínimo 200.000 votos entre Cali y los 42 municipios. Esas cifras serán sumadas a los 600.000 votos que sacará Peñalosa en Bogotá y Cundinamarca el domingo. No fallen, el Valle gana con Peñalosa y el país también, es un tipo preparado, intachable, línea autoridad, apoya la empresa privada, no clientelista y radical enemigo del chanchullo. Punto.



Hoy en ‘Equipo Colombia’, están casi empatados Fico Gutiérrez y el exalcalde Enrique Peñalosa. En la otra plancha, Juan M. Galán pelea voto a voto con Robledo, Fajardo y Alejandro Gaviria. A los ganadores del domingo, se sumarán la fogosa anticorruptos Íngrid Betancourt y Zuluaga, el leal pupilo del expresidente Uribe. ¿Quién sacará la más alta votación para senado? Piedad Córdoba y María Fernanda Cabal y se quieren poquitico.



Hoy el periodismo político se pregunta: ¿Hasta dónde irán los coqueteos políticos entre Gustavo Petro y el expresidente Gaviria? Gran incógnita, pero Gaviria no pisotea su nombre a los 73 años. No juega con el Partido Liberal de los Lleras, Turbay, López, Michelsen y Balcázar. Pilas, quedan miles de ‘cachiporros’ que aman su partido rojo y liberal. Los grupos ‘chachiporro’' y el partido Centro Democrático uribista, sacarán sus parlamentarios y serán claves en los muñequeos políticos.



Aterricen: Duque recibió como los anteriores Samper, Gaviria, Santos, Uribe y Pastrana con crisis preocupante en casi todo y ese drama sigue.

La crisis mundial alimentaria que viene es dinamita pura. El asalto fascista de Putin y sus generales y almirantes borrachos a Ucrania, traerá líos al mundo capitalista, rebotando en Colombia para que los demagogos hagan marchas y bloqueos. Mala cosa.



Como vengo parcializado a Enrique Peñalosa aquí, en El Tiempo, en Caracol Televisión y ALÓ, he decidido aclarar que: “No seré asesor de Peñalosa, soy escéptico, hago siesta diaria y bebo ron todas las tardes por orden médica. Vote por Peñalosa, Equipo Colombia.