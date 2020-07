Así empezó la Guerra Civil

Julio 14, 2020 - 11:45 p. m. 2020-07-14 Por: Poncho Rentería

“Veo soplos de próxima guerra civil en Colombia, el insulto procaz y la calumnia brutal están circulando cada día”. Eso me lo decía en un parque de mi barrio bogotano un psiquiatra chileno, mi vecino. Me recordó que un 18 de julio del 36 empezó la Guerra Civil española y por esa guerra llegaron a Colombia los Fornaguera, Fernando González Pacheco Televisión y los Trias y los Carulla, todos buena gente. Ruego que no me toque el virus, me despacha al cielo a verme con Pardo Llada y Álex Gorayeb y con mis amigos de juventud, Nacho Ele, Guillermo Isaza, ‘Pito’ Restrepo, Álvaro Millán, Álvaro Acosta, Alberto Isaza, dos médicos Morenosky y Ernesto León y ella, Yolanda, la inolvidable. ¿En el cielo hay baños turcos y dónde tomarse unos rones tropicales con larga charla? Ojalá reencuentros amigueros con ron y música.



Del encierro aprendí el modelo conferencia por Zoom siguiendo al profesor e historiador Juan Esteban Constaín. El maestro Constaín, para 75 afiliados a la charla nos paseó antier lunes por la movida política europea antes de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, donde la poderosa Alemania fue derrotada. El patriotismo alemán sufrió y por esas humillaciones montó su desquite. Llegó la Segunda Guerra Mundial, otra vez perdió Alemania, ganaron los rusos, Estados Unidos, Churchill y De Gaulle.



Hoy 15 de julio y en España la Guerra Civil empezó un 18 de julio y había odio al gobierno como hoy aquí. Vía Zoom viene un tema jugoso con el conferencista Juan Esteban Constaín: la Guerra Civil española. Esa guerra comenzó por el gran aguacero de insultos infames y violentos que salían de la prensa, los micrófonos y de ‘importantones’ con sotana. Al linchamiento lo están aplaudiendo.



Un 18 de julio del año 36 don Francisco Franco se reveló en Marruecos. Franco, un gallego admirador de Hitler y Mussolini, se puso al frente. Al izquierdismo cretino que quemaba iglesias le respondió a cañonazos y Franco fue cruel. La Guerra Civil española causó un millón de muertos. Comenzó con los mismos insultos que soplan hoy en Colombia. Lean los diarios de la semana pasada, hubo chorros de odio.



Un seguro candidato presidencial, Gustavo Petro, triunfa en encuestas y tiene muchos votos y mejoró en imagen y amigos en medios, está cerquita del poder. Si gana se posesiona y nombra ministros y embajadores. Lo veo casi presidente, no tendría mi voto y colorín colorado.