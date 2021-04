Álvaro Uribe en su juicio

Abril 06, 2021 - 11:45 p. m.

2021-04-06

Por:

Poncho Rentería

Apunten: Colombia está arrinconada en este abril por dos escándalos línea judicial: el del expresidente Uribe y el del exgobernador Sergio Fajardo. Aleluya, ellos dos no están empapelados por fraudes financieros con fines electorales o por recibir en bancos de Mónaco comisiones millonarias, están empapelados por caerle mal al señor Monsalve, a un grupo político-judicial o por ser antipáticos a unos lejanos primos de exmagistrados. Bien me dijo ‘Tito’ Carbonell un costeño alegre: “Ese problemón está maluco y huele feo, allí hubo chuzadas a celulares y testigos ‘chuecos’ y muchos embustes, eso da para un vallenato”.



Como ustedes siguen la política, les cuento que Sergio Fajardo esta ganando ante la opinión pública su batalla. La noticia de la empapelada judicial a Fajardo la dio Yolanda Lozano de la oficina de prensa de la Fiscalía y se cayó el mismo día con el periodismo preguntando algo elemental: ¿Puede un gobernador y su equipo adivinar el alza o caída del dólar a cinco años? Algo imposible. Va ganando Sergio porque se ha defendido con seriedad y con sobrio lenguaje de matemático que ojalá muchos políticos de discurso largo lo imiten, igual en verbo y decencia personal. Punto.



Pasado mañana 9 de abril fecha en que asesinaron al caudillo popular Jorge Eliecer Gaitán. De aplaudir que su hija Gloria Gaitán no desmaya recordándole a Colombia la ideología gaitanista que ha sido taponada, no quieren muchos que se conozca. Mi padre fue gaitanista radical, por eso en los años de la violencia goda contra los liberales, la pasó asustado.

Años 1949 al 53 y en Tuluá mandaba ‘El Cóndor’ León María Lozano.

Ciertísimo: víctima de un infame memoricidio fue Gaitán, lo han querido borrar de la historia, los jóvenes de hoy ignoran que fue un caudillo pacifista. Punto.



¿Toque de queda en Cali un lunes? Quedó igual a la nevera bogotana ese drama. Miles de caleños se regalaban un bailadito salsómano en “los lunes de Honka-Monka”, o “los lunes de Hector Lavoe “ y esa fiesta terminó. Punto.



Vista la audiencia judicial de ayer contra el expresidente Uribe no queda duda que eso fue novelón ordinario y Monsalve un novelista chambón. Más serio es el fútbol, hoy juegan el Bayer alemán y el Paris Saint-German con el brujo Neymar. Ese juego para nosotros los futboleros es un banquete de caviar, a disfrutarlo todos y colorín colorao.

​