Alex Saab ya está en Miami

Octubre 19, 2021 - 11:45 p. m.

2021-10-19

Por:

Poncho Rentería

El personaje periodístico hoy es el financiero costeño Álex Saab porque contra su voluntad un avión de la DEA lo llevó a Miami, no al hotel Marriot, a una comisaria policial en Coral Gables. Cayó en desgracia el millonario colombo-veneco y tiene motivos para estar asustado porque le preguntarán por los centenares de millones de dólares que él recibió de golosos exministros, de extesoreros de campañas, de ‘lobistas’ y Generales y Almirantes venezolanos.



Aleluya: militares muy ‘ahorrativos’, guardaron millonadas que Álex Saab les colocó en bancos de Tokio y Singapur.



Perdió Álex Saab con los gringos. Lo defendió Baltazar Garzón, el famoso abogado español que como juez ordenó prisión para Pinochet hace 29 años. No le sirvió a Saab la fama política de Garzón, lo tienen preso en Miami y si cuenta las movidas de la rosca de Maduro en Caracas, puede condecorarlo en USA. Buenas, buenas: si Álex Saab canta La Traviatta, lo dejan libre en 50 días con nuevo pasaporte gringo.



Álex Saab exportó miles de toneladas de alimentos desde Colombia a Venezuela. Allí movieron miles de millones de euros y muchos se ganaron propinazos. ¿Quienes fueron los políticos colombianos aliados en esas maromas? Lo contarán los gringos. Punto.



Pilas: “Señor Gustavo Petro, ¿al posesionarse hoy como presidente de Colombia 2022 a 2026 promete que cumplirá con sus obligaciones?”. Ese juramento no está lejano en lo político. Hoy el gran personaje para el periodismo es don Gustavo Petro, puntea las encuestas. Lo grave: aún no le tienen contendor coquetón, recto, gustador y atractivo. ¿Peñalosa, Gaviria, Fajardo, Zuluaga o la uribista María Fernanda Cabal? Opinen.



Y de moda Gustavo Petro porque sugirió, peticionó o amenazó ‘comprarle’ la finca al expresidente Uribe. Eso sonó para muchos analistas como una amenaza de ‘expropiar’, un verbo antipático para la ganadería y la agricultura. El expresidente Uribe le reviró fuerte a Petro, lo calificó como ignorante en asuntos productivos ganaderos y agrícolas.

El globo malevo de ‘comprarle la finca’ al expresidente Uribe trajo al debate el verbo ‘expropiar’ que asustó a miles. Ya casi llega el Halloween y con sus brujas vienen noticias políticas muy asustadoras porque a Petro le encuentran parecido con Ortega el de Nicaragua y con Maduro el vecino furioso siempre busca-pleitos. Calientísimo este octubre y el febrero-marzo serán mega-caliente por el problemón electoral.

