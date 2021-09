Instantáneas

Septiembre 12, 2021 - 06:35 a. m.

2021-09-12

Por:

Carlos Duque

Nos hará mucha falta el humor triste con el que Antonio Caballero nos consolaba de esta tragedia llamada Colombia.



"Si la característica de España es la envidia, y la de Francia la arrogancia, la de Colombia es la lambonería. Este es un país de lambones", dijo en mi libro Antonio Caballero. – Juan Carlos Iragorri.



Salió la MinTic pero no hay responsabilidad política, ni penal, ni 70 mil millones recuperados , ni conectividad, ni porvenir educativo para los niños de la Colombia olvidada. Como consuelo nos queda el profético eslogan de este gobierno: ‘El futuro es de todos’.



Con el contrato de conectividad esperábamos mejores escuelas pero la corrupción nos deja peores secuelas.



Según las encuestas la baja imagen de favorabilidad de Duque se debe a que fracasó en su intento de conectividad con el país.



Qué desgracia. Con tanto escándalo de corrupción y cinismo político ya no podemos ni celebrar un 3-1 de nuestra selección.



Vea pues. Para este gobierno paranoico la literatura, el arte, la poesía, la imaginación, la pasión por la belleza o la expresión crítica con la fetidez de la realidad deben ser ‘cosa neutral’.



“Cuando oigo la palabra cultura echo mano de mi pistola.” Frase adjudicada a Joseph Goebbels pero que parece original de estos tiempos de seguridad democrática.



Siembra corrupción en las FFMM y cosecharás manzanas podridas.



No tengo problema con firmar para candidatos y candidatas que se lanzan por firmas. A cambio deberían entregar recibo firmado del compromiso a cumplir si son elegidos. Digo yo.



Eso que llamamos futuro pasó hace rato. Lo que estamos viviendo son las secuelas.



Veinte años después del ataque terrorista que derribó las torres gemelas seguimos viendo sus efectos: el derrumbamiento de monumentos, símbolos, mitos, valores y esperanzas de futuro para el planeta y la humanidad.

Sigue en Twitter @_carlosduque