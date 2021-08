Instantáneas

Agosto 15, 2021 - 06:30 a. m.

Por:

Carlos Duque

Eso de la felicidad se ha vuelto muy difícil.



Informe ONU sobre el cambio climático ilustra esta era del Antropoceno en la que por primera vez en la historia de la humanidad los desastres del planeta no son fenómenos naturales, son consecuencia de la actividad humana. Crecimiento industrial desbordado. Consumidor consumido.



“Ninguna cantidad de evidencia logrará convencer a un idiota”. Esta cita de Mark Twain que nos cae como anillo al dedo a propósito de vacunas, falsos positivos y cambio climático.



La nueva encuesta Invamer dice que si las elecciones fueran hoy el Coco sigue siendo Petro con el 30% de los votos pero que el 70% restante serían a favor de otros candidatos, o en blanco.



Y que como la izquierda, el centro y la derecha no lograrán ponerse de acuerdo sobre candidaturas únicas podremos repetir la experiencia de Perú.



Si no fuera por las encuestas no nos enteraríamos que existe un nuevo Coco que es un señor Rodolfo Hernández.



Así, a punta de encuestas, los medios, los politólogos, y la opinión tendremos tema de conversación por un año mientras la pandemia, la corrupción, la crisis económica, el cambio climático, la violencia y el narcotráfico nos devoran.



En fin, que las encuestas afirman que la gente saldría hoy a votar, aún sin tener idea de qué proponen los cuarenta y pico de candidatos a la presidencia para salvarnos de la catástrofe.



Y entretanto las mafias políticas se preparan para elegir Congreso y seguir siendo el verdadero poder detrás de la figura presidencial de turno. Se pone en evidencia que eso de que el nuestro es un régimen de gobierno presidencialista es un mito.



Que las encuestas son la foto efímera del momento, la vemos, la desechamos y esperamos la próxima; como Instagram.



Los robots no sabemos que somos robots.



Arrancan las campañas y empieza la pandemia de los hijuetuits.



Debemos prepararnos a construir sobre lo destruido.



