Instantáneas

Agosto 01, 2021 - 06:30 a. m.

2021-08-01

Por:

Carlos Duque

Ojo. Para los emprendedores criollos pasar de certificados falsos de pruebas PCR a vacunas chiviadas solo se requiere una pequeña dosis de malparidez.



Mi cédula está preguntando que cuándo le restituyen la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, pero como no tengo la respuesta le traslado la inquietud al liberalismo, cómplice de la muerte de Galán y la desaparición de su disidencia.



Más hectáreas de coca, más acres de impunidad.



Hay más hectáreas sembradas de odio que de coca.



Peor de cruel e inhumano que la justicia por mano propia es la pena de muerte ejecutada por mano ajena y aplaudida por la gente de bien.



Que la alemana fue expulsada y ya está bien en su país pero que Johan Sebastián Bonilla, el joven activista de la primera línea que recibió los 13 balazos que iban contra ella, murió. ¿Quién disparó? Que ya se abrió la investigación exhaustiva para no dar con el culpable.



Por favor, candidatas y candidatos, dejen de hablarnos mirándose al espejo, echándose flores.



“Me irrita la felicidad de todos estos hombres que no saben que son infelices.” –Pessoa.



El patético espectáculo de los inquilinos del poder que exhiben con orgullo y prepotencia los escombros del fracaso como certificado de éxito.



Un día eres joven y al siguiente estás esperando la tercera dosis de la vacuna contra el covid.



Llevamos décadas de estudios, conversaciones, diálogos y debates sobre las causas y soluciones para acabar con la violencia, la pobreza y la corrupción, y nada. Seguimos esperando que llegue un gobierno que nos aplique el remedio a la brava. Así somos.



La Paz no es la ausencia de la guerra; es la esperanza y energía en la tarea de construir un país sin violencia, corrupción y desigualdad en medio de la violencia, la corrupción y la desigualdad.



