Instantáneas

Julio 18, 2021 - 06:30 a. m.

2021-07-18

Carlos Duque

¿Cómo así que la violación de los Derechos Humanos de las miserables dictaduras de extrema izquierda es más censurable que la violación de los derechos en las infames ‘democracias’ de extrema derecha?



Cuando la rabia de la población es superior al miedo se abren las puertas del cambio. Cuando el miedo del poder rebasa su sentido de la realidad social, se libera el monstruo de la guerra.



Si no eres capaz de hacer lo que deberías para resolver el problema, échate un discurso en tono enérgico y con el ceño fruncido.



Los síntomas de la crisis: largas colas de desempleados y de candidatos presidenciales.



Lo más deprimente que estamos viendo es que entre mayor es el desafío y la complejidad de la crisis, menor es la idoneidad de los aspirantes al primer puesto de la nación.



Para resolver la crisis económica y social más grave de nuestra historia se lanzan a la presidencia varios exministros de este Estado fallido. ¿El que es caballero repite?



Una saludable recomendación para los candidatos y candidatas a cualquier cargo de elección popular: no sonrían en su material publicitario. La sonrisa, en la actual situación del país, no es un gesto amable. Es una mueca grotesca de indolencia.



Señores candidatos dejen de sonreír estamos en medio de un funeral. Respeten.



Dime cuántos casos de corrupción, masacres, ejecuciones, desapariciones, asesinatos de defensores de DDHH, reinsertados, ambientalistas y brutalidad de la Fuerza Pública hemos contabilizado en los últimos 20 años, y te diré cuantas investigaciones exhaustivas llevamos sin resolver.



Toda guerra es un crimen de lesa humanidad.



El miedo es la cuota inicial del fracaso.



Ya agotamos todo lo probable. Es hora de empezar a hacer lo imposible.



