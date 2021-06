Instantáneas

Junio 27, 2021 - 06:35 a. m.

2021-06-27

Por:

Carlos Duque

Si queremos acabar con la pandemia de obesidad del Estado corrupto debemos prepararnos a votar masivamente contra la política chatarra procesada con mermelada, conservantes y grasa saturada.



Antes de los Acuerdos de la Habana todos los males del país eran culpa de 15 mil guerrilleros de las Farc. Hoy esos mismos problemas más el estallido social y los muertos de la pandemia son culpa de un ex guerrillero del M-19.



Lo poco que la gente pobre le pide a la vida, (salud, educación y trabajo digno), se lo niega el Estado corrupto.



Duque afirma que más de 10 mil muertes por el covid se habrían evitado si no fuera por las aglomeraciones de las siete semanas de protesta.

Como quien dice que nos hubiéramos ahorrado esas muertes si al gobierno no se le hubiera ocurrido lanzar esa provocadora reforma tributaria.



Descubrir después de dos meses de represión y violencia que la negociación del estallido social tenía que hacerse basados en el clamor de los jóvenes y no con la agenda amañada del tal comité del paro.



De nada sirve una educación gratuita y mediocre diseñada para formar fuerza laboral para un mundo en decadencia. Urgente estudiar y plantear una nueva educación basada en la ciencia, el emprendimiento y la creatividad para que los jóvenes tengan oportunidad de decidir su propio futuro.



Aquí cultivando mi optimismo. Quiero pensar que todo este episodio de dolor y violencia que nos han traído la pandemia y la protesta social es la oportunidad que nos ofrece el mundo de repensarnos y corregir nuestros errores.



Manifiesto elecciones 2022: Más vale malo por conocer que malo conocido.



La mentira se complementa con la mentira, mentira con mentira, verdad con verdad, mentira con verdad, del mismo modo y en el sentido contrario.



Deporte: reviven los partidos.

Política: agonizan los partidos.



Hay dos clases de políticos: los que abren caminos para que el pueblo avance, y los que cobran comisión para construirlos.



Las flores cuando mueren van al cielo convertidas en mariposas.

​Sigue en Twitter @_carlosduque