Instantáneas

Marzo 21, 2021 - 06:35 a. m. 2021-03-21 Por: Carlos Duque

Pudimos ver el intento de saqueo que estos vándalos congresistas intentaron hacer a la Constitución con su propuesta incendiaria de extender los periodos constitucionales, pero no alcanzamos a advertir el inmenso daño que hicieron a la institución parlamentaria y a nuestra ya debilitada democracia.



Andaban buscando como prorrogar por dos años más el fin del mundo. Genios.



Pero ya supimos dónde estaba la bolita. Ahora la jugadita de los ‘honorables’ consiste en formalizar el concubinato de poder entre Ejecutivo y Legislativo amarrando las dos elecciones y de paso tirarse las consultas de la oposición en marzo. Pornopolítica pura.



Y sin sonrojarse pretenden delante de todos los colombianos darle a la Constitución por el articulito.



Llamar a la ciudadanía a no reelegir a aquellos ‘honorables desconocidos’ congresistas que firmaron el proyecto de extensión de periodos es ingenuo. Sus votos son cautivos. Ese es el drama de nuestra democracia.

Hemos oído al presidente decir en repetidas ocasiones que él fue elegido para gobernar hasta agosto del 2022 pero no le hemos oido una sola palabra rechazando las propuestas de modificar los periodos constitucionales.



Como dice la tía Rosita: va tocar votar por Petro.



Vea pues. Ahora vienen otra vez con el cuento de que para combatir la inseguridad hay que armar a la ciudadanía, que la solución es la autodefensa.



Falsos positivos, falsos testigos, falsas promesas, falsas noticias, falsas vacunaciones...



No confundir información con conocimiento, conocimiento con sabiduría ni sabiduría con creatividad.



Mi expectativa pospandemia nos es ‘regresar’ a una nueva normalidad sino que seamos capaces de hacer posible una nueva democracia.

Estoy mamado del morbo mediático que se dedica al escándalo del momento pero ignora las consecuencias del desastre moral, político y social.



¿Y a estas alturas, qué estará pensando la Comisión de Sabios?



