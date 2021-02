Instantáneas

Febrero 21, 2021 - 06:35 a. m. 2021-02-21 Por: Carlos Duque

Vea pues, ya vamos en que las víctimas de los falsos positivos no son 6400, que son solo 2400 y que fueron órdenes de Santos como mindefensa de Uribe.



Lo que más espanto produce es ver tanto amigo uribista rechazando las cifras de víctimas de falsos positivos del informe de la JEP y que justifican las 2400 aceptadas oficialmente con el “no estarían cogiendo café”.



Da escalofrío pensar que en los archivos muertos de la Fiscalía están enterradas más de cuatro mil víctimas de falsos positivos de las que muestran las cifras oficiales.



Señores Comunicaciones Presidencia de la República: para recordarles que la era de la inocencia de la publicidad y la propaganda unidireccional murió hace más de 30 años. Lo de hoy es el diálogo social digital interactivo. No nos traten como idiotas. Eso.



Antes estábamos preocupados por los riesgos de contagio y hoy nos produce más miedo el manejo propagandístico del plan de vacunación en el que parece que las vacunas reemplazarán a los tamales, las becas y el cemento en la campaña electoral. Qué susto.



Qué pobreza de circo. Haciendo show político con la muerte que nos acecha.



Aterrizan tarde las escasas dosis de vacunas y salen a celebrar como si la llegada a Marte fuera proeza histórica de este gobierno. Sobreactuación de una buena noticia.



Estamos confundiendo noticia con espectáculo. Periodismo sí pero no así.



Y ante las críticas al circo mediático con las 50 mil vacunas Vicky Dávila protesta diciendo que cómo así que Duque no puede hacer su show de las cajas si Santos hizo el suyo con los acuerdos de paz para acabar con 50 años de guerra con las Farc.



Vivimos tiempos oscuros y aún no vemos por parte de nuestros líderes políticos esas ideas brillantes que iluminen el futuro.



Y hágale con el glifosato. Después de una guerra de más de 30 años todo indica que al narcotráfico en lugar de combatirlo lo estamos alimentando.



Y pensar que todavía nos quedan más de año y medio de este gobierno que nos dejó Santos.



Sigue en Twitter @_carlosduque