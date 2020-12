Instantáneas

Diciembre 20, 2020 - 06:35 a. m. 2020-12-20 Por: Carlos Duque

Tiene que ser extremadamente peligroso un personaje como NHM para que este gobierno se sienta forzado a premiarlo y el anterior a guardar silencio. Los guardados que ese man les tiene a los dueños del poder deben ser aterradores.



Sale la guardiana ambiental Julia Miranda de la dirección de Parques Nacionales y entra Orlando Molano, que es el que quiere Uribe para hacer lo que dijo Uribe: permitir el desarrollo turístico en nuestras reservas naturales.



No sé qué es más grave y perverso, si encargar a Darío Acevedo en el Centro de Memoria para meterle micos a la Historia, o nombrar a Orlando Molano en Parques Nacionales para meterle turistas a nuestras reservas ambientales.



A propósito, ¿en qué irá la siembra de los 180 millones de árboles que Duque se comprometió a sembrar para salvar la Amazonía en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos?



Como dice el presidente Macron: hemos hecho siempre todo lo que nos han dicho que debemos hacer, comprar y consumir. Ahora nos toca decir que todo eso está mal y la gente entonces está enloqueciendo. Así es la cosa.



Aprobada la paridad de género en listas al Congreso. Solo queda faltando poner en práctica la igualdad de derechos y la equidad de género en todo lo demás.



Con todas las demandas fallidas que puso Trump por fraude electoral no solo se sometió a la derrota el día de elecciones si no que ya lleva 58 derrotas más en los tribunales. Delirante.



Al arte le queda muy jodido competir con esta alucinante realidad. La imaginación le ha cedido el escenario a esta realidad de ficción.



No perdamos el optimismo. Sigamos soñando con un mundo mejor mientras nos cae el virus, o la vacuna. Lo que llegue primero.



Reflexión navideña: la presidencia no está para buñuelos.



Ya casi nos acaba este año.



Sigue en Twitter @_carlosduque